Трамп анонсував на сьогодні нові переговори з Іраном

Про початок нового діалогу президент США повідомив журналістам на борту літака Air Force One. За словами Трампа, переговори мають стартувати вже в понеділок, 3 серпня.

"Очевидно, вони не хочуть, щоб на них напали. Вони знали про масштаби атаки, бо бачили, як вона формується. Зараз ми розмовляємо з ними у формі переговорів. Вони починаються завтра вдень", - сказав президент США.

Трамп дав зрозуміти, що рішення відмовитися від нових військових ударів було пов'язане з прагненням досягти домовленості з Тегераном.

Нафта різко подешевшала

На тлі заяв американського президента та відмови від удару по Ірану світові ціни на нафту різко знизилися.

На початку торгів ф'ючерси на нафту Brent впали на 5,52 долара (6,28%) - до 82,41 долара за барель.

Водночас американська нафта WTI подешевшала на 5,27 долара (6,22%) - до 79,40 долара за барель.

Інвестори позитивно сприйняли сигнали про можливу деескалацію конфлікту та перспективу дипломатичного врегулювання, що також може сприяти стабілізації судноплавства через Ормузьку протоку.