Трамп анонсировал на сегодня новые переговоры с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время Соединенные Штаты начнут новый раунд переговоров с Ираном. По его словам, Вашингтон решил отказаться от новых ударов по Исламской Республике, чтобы дать шанс дипломатическому урегулированию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24.
О начале нового диалога президент США сообщил журналистам на борту самолета Air Force One. По словам Трампа, переговоры должны стартовать уже в понедельник, 3 августа.
"Очевидно, они не хотят, чтобы на них напали. Они знали о масштабах атаки, потому что видели, как она формируется. Сейчас мы разговариваем с ними в форме переговоров. Они начинаются завтра днем", – сказал президент США.
Трамп дал понять, что решение отказаться от новых военных ударов было связано со стремлением достичь договоренности с Тегераном.
На фоне заявлений американского президента и отказа от удара по Ирану мировые цены на нефть резко снизились.
В начале торгов фьючерсы на нефть Brent упали на 5,52 доллара (6,28%) – до 82,41 доллара за баррель.
В то же время американская нефть WTI подешевела на 5,27 доллара (6,22%) – до 79,40 доллара за баррель.
Инвесторы положительно восприняли сигналы о возможной деэскалации конфликта и перспективе дипломатического урегулирования, что также может способствовать стабилизации судоходства через Ормузский пролив.
Накануне Трамп заявил, что США отказались от запланированного удара по Ирану. По словам лидера США, он принял такое решение после того, как Тегеран и другие страны Ближнего Востока обратились в Вашингтон с просьбой воздержаться от атаки из-за достижения договоренностей по основным положениям будущего соглашения.
В свою очередь Тегеран отреагировал на предыдущие угрозы Белого дома. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что ответ будет распространяться не только на американские интересы, но и на государства, участвующие в возможных ударах.