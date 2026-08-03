Трамп анонсировал на сегодня новые переговоры с Ираном

О начале нового диалога президент США сообщил журналистам на борту самолета Air Force One. По словам Трампа, переговоры должны стартовать уже в понедельник, 3 августа.

"Очевидно, они не хотят, чтобы на них напали. Они знали о масштабах атаки, потому что видели, как она формируется. Сейчас мы разговариваем с ними в форме переговоров. Они начинаются завтра днем", – сказал президент США.

Трамп дал понять, что решение отказаться от новых военных ударов было связано со стремлением достичь договоренности с Тегераном.

Нефть резко подешевела

На фоне заявлений американского президента и отказа от удара по Ирану мировые цены на нефть резко снизились.

В начале торгов фьючерсы на нефть Brent упали на 5,52 доллара (6,28%) – до 82,41 доллара за баррель.

В то же время американская нефть WTI подешевела на 5,27 доллара (6,22%) – до 79,40 доллара за баррель.

Инвесторы положительно восприняли сигналы о возможной деэскалации конфликта и перспективе дипломатического урегулирования, что также может способствовать стабилизации судоходства через Ормузский пролив.