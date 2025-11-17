Трамп анонсував санкції проти країн, що ведуть бізнес із Росією: хто потрапить до списку

Анонсовані санкції стосуватимуться будь-яких країн, які торгують з Росією. Над відповідним законопроєктом зараз працює Республіканська партія США.

"Як ви знаєте, я запропонував, щоб будь-яка країна, яка веде бізнес з Росією, зазнала дуже суворих санкцій", - заявив Трамп.

Президент США не розповів подробиці про законопроєкт, натомість натякнув, яка з країн може опинитись під санкціями однією з перших.

"До цього списку можуть додати Іран", - зауважив Дональд Трамп.