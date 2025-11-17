UA

Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Трамп анонсував санкції проти країн, що ведуть бізнес із Росією: хто потрапить до списку

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Президент США Дональд Трамп заявив, що республіканці працюють над введенням санкцій проти країн, які мають торгові відносини з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Анонсовані санкції стосуватимуться будь-яких країн, які торгують з Росією. Над відповідним законопроєктом зараз працює Республіканська партія США. 

"Як ви знаєте, я запропонував, щоб будь-яка країна, яка веде бізнес з Росією, зазнала дуже суворих санкцій", - заявив Трамп.

Президент США не розповів подробиці про законопроєкт, натомість натякнув, яка з країн може опинитись під санкціями однією з перших. 

"До цього списку можуть додати Іран", - зауважив Дональд Трамп.

Законопроєкт про санкції США

РБК-Україна писало про те, що в квітні сенатор-республіканець Ліндсі Грем, демократ Річард Блюменталь та ще понад 80 законодавців подали до Конгресу законопроєкт про введення 500% мит на імпорт у США товарів з країн, що купують російські нафту, нафтопродукти, природний газ або уран.

Документ покликаний послабити економіку Росії та схилити російського диктатора Володимира Путіна до переговорів про завершення війни в Україні.

Однак 21 жовтня розгляд цього законопроєкту Верхня палата американського Конгресу відтермінувала. Причиною став запланований саміт президентів Дональда Трампа і Росії Володимира Путіна у Будапешті.

Лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тун тоді пообіцяв, що ухвалить рішення щодо винесення законопроєкту на розгляд після саміту Трампа і Путіна у Будапешті.

Детальніше про те, що Ліндсі Грем пропонує Трампу - в матеріалі РБК-Україна.

