Трамп анонсував санкції проти країн, що ведуть бізнес із Росією: хто потрапить до списку

Президент США Дональд Трамп заявив, що республіканці працюють над введенням санкцій проти країн, які мають торгові відносини з Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Анонсовані санкції стосуватимуться будь-яких країн, які торгують з Росією. Над відповідним законопроєктом зараз працює Республіканська партія США.
"Як ви знаєте, я запропонував, щоб будь-яка країна, яка веде бізнес з Росією, зазнала дуже суворих санкцій", - заявив Трамп.
Президент США не розповів подробиці про законопроєкт, натомість натякнув, яка з країн може опинитись під санкціями однією з перших.
"До цього списку можуть додати Іран", - зауважив Дональд Трамп.
РБК-Україна писало про те, що в квітні сенатор-республіканець Ліндсі Грем, демократ Річард Блюменталь та ще понад 80 законодавців подали до Конгресу законопроєкт про введення 500% мит на імпорт у США товарів з країн, що купують російські нафту, нафтопродукти, природний газ або уран.
Документ покликаний послабити економіку Росії та схилити російського диктатора Володимира Путіна до переговорів про завершення війни в Україні.
Однак 21 жовтня розгляд цього законопроєкту Верхня палата американського Конгресу відтермінувала. Причиною став запланований саміт президентів Дональда Трампа і Росії Володимира Путіна у Будапешті.
Лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тун тоді пообіцяв, що ухвалить рішення щодо винесення законопроєкту на розгляд після саміту Трампа і Путіна у Будапешті.
Детальніше про те, що Ліндсі Грем пропонує Трампу - в матеріалі РБК-Україна.