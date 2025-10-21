ua en ru
Вт, 21 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Сенат США відклав розгляд законопроєкту про нові санкції проти Росії

Вашингтон, Вівторок 21 жовтня 2025 00:40
UA EN RU
Сенат США відклав розгляд законопроєкту про нові санкції проти Росії Фото: Конгрес не поспішає розглядати нові санкції проти РФ (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Верхня палата американського Конгресу відтермінувала розгляд нового пакету санкцій США проти Росії. Причиною став запланований саміт президентів Дональда Трампа і Росії Володимира Путіна у Будапешті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"У даний момент ми натискаємо кнопку паузи. Ми намагалися робити це від початку у згоді з Білим домом", - сказав у понеділок лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тун.

Він додав, що ухвалить рішення щодо винесення законопроєкту на розгляд після саміту Трампа і Путіна у Будапешті.

Минулого тижня Тун заявив, що не хоче "призначати жорсткий дедлайн, але це буде невдовзі". За його словами, голосування може відбутися "впродовж наступних 30 днів".

Крім того, лідер республіканців у Сенаті зазначив, що Ліндсі Грем, як один із авторів законопроєкту, працює з Білим домом над тим, щоб з’ясувати, чи буде саміт Трампа і Путіна "результативним та допоможе просунути процес уперед".

"Якщо ні, я все одно вважаю, що законопроєкт про санкції - це інструмент у наборі засобів президента, який він може використати проти росіян, щоб посадити їх за стіл переговорів", - сказав Тун.

Нищівні санкції проти Росії

У квітні сенатор-республіканець Ліндсі Грем спільно з демократом Річардом Блюменталем подали законопроєкт, спрямований на суттєве посилення санкцій проти Росії. Обмеження планується запровадити у разі відмови Путіна вести переговори про завершення війни в Україні.

Законопроєкт, який ще не винесено на голосування в Сенаті, передбачає жорсткі санкції проти Росії та її союзників, що споживають російські енергоресурси.

Документ закріплює чинні обмеження та запроваджує мита до 500% на імпорт із країн, які купують російські енергоресурси та не підтримують Україну. Найбільше набуття обмеженнями чинності постраждають Китай та Індія, які є основними споживачами російських енергоносіїв.

Законопроєкт готові підтримати щонайменше 85 сенаторів, але розгляд документу застопорився через вказівку Трампа не поспішати з цим питанням.

Представники адміністрації раніше висловлювали сумніви, чи будуть додаткові санкції ефективними. Держсекретар Марко Рубіо у травні повідомив, що, на думку Трампа, Москва може відмовитися від мирних переговорів, якщо США натиснуть новими санкціями.

Крім того, у Білому домі переконані, що запровадження антиросійських санкцій може обмежити здатність Вашингтона бути посередником у мирних переговорах між Україною та РФ.

Додамо, що саміт Трампа і Путіна запланований упродовж двох наступних тижнів у Будапешті. Зустріч буде двосторонньою, президент України Володимир Зеленський буде на зв'язку в статусі посередника.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Російська Федерація Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
Новини
У кількох областях України частково зникло світло: що відомо
У кількох областях України частково зникло світло: що відомо
Аналітика
Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів
Дмитро Сидоров, Ростислав Шаправський Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів