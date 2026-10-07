Трамп анонсував розмову з Путіним і врегулювання ще однієї війни

"У мене на сьогодні запланована розмова. У Путіна день народження", - сказав Трамп.

Американський президент також заявив, що "на підході" врегулювання ще однієї війни.

"Я врегулював вісім воєн. На підході ще одна", - наголосив він.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що війна РФ проти України вже скоро закінчиться, попри те, що поки немає жодних ознак завершення бойових дій.

Він вчергове розповів, що завершив вісім воєн у різних куточках світу, і додав, що російсько-український конфлікт - "найпростіше" завдання з усіх.