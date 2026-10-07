Трамп анонсував розмову з Путіним і врегулювання ще однієї війни

В американського президента Дональда Трампа запланована розмова із російським диктатором Володимиром Путіним.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент США заявив під час спілкування з журналістами.
"У мене на сьогодні запланована розмова. У Путіна день народження", - сказав Трамп.
Американський президент також заявив, що "на підході" врегулювання ще однієї війни.
"Я врегулював вісім воєн. На підході ще одна", - наголосив він.
Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що війна РФ проти України вже скоро закінчиться, попри те, що поки немає жодних ознак завершення бойових дій.
Він вчергове розповів, що завершив вісім воєн у різних куточках світу, і додав, що російсько-український конфлікт - "найпростіше" завдання з усіх.
Зазначимо, міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що Дональд Трамп не поспішає вводити нові антиросійські санкції, оскільки хоче оцінити усі можливі компроміси.
Водночас президент Володимир Зеленський наголосив, що США лише марнують час, намагаючись знайти компроміс з РФ. За його словами, російський диктатор буде використовувати будь-які зміни для висування нових умов і тиску на Вашингтон.