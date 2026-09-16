ua en ru
Ср, 16 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Скільки насправді Трамп витратив на війну з Іраном: відповідь Конгресу

10:30 16.09.2026 Ср
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Скільки насправді Трамп витратив на війну з Іраном: відповідь Конгресу Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Президент США Дональд Трамп витратив щонайменше 38,1 мільярда доларів на ведення війни на Близькому Сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Policito.

Свій звіт про вартість перших п'яти місяців війни з Іраном оприлюднило бюджетне управління Конгресу США, яке є незалежним аналітичним органом.

Там підрахували, що на бойові дії припадає понад половина загальних військових витрат президентської адміністрації.

Також вказано, що у майбутньому війна може обходитися США приблизно у 2-3 млрд доларів щомісяця. Наразі на суму витрат впливають:

  • закупівля боєприпасів і військового обладнання;
  • інтенсивність операцій;
  • підвищення вартості пального.

Значна частина коштів необхідна для відновлення запасів ракет і систем протиповітряної оборони. За оцінкою Бюджетного управління Конгресу, на це може знадобитися близько 21,7 млрд доларів.

Із цієї суми 13,1 млрд доларів припадає на ракети-перехоплювачі, 7,3 млрд - на крилаті ракети, ще 1,2 млрд доларів - на інші боєприпаси.

У відомстві зазначили, що відновлення озброєнь є найбільшою окремою статтею витрат Міністерства оборони США, пов'язаною з війною.

Водночас поповнення запасів ракет-перехоплювачів може тривати щонайменше п'ять років. Це потенційно може вплинути на можливості американської протиповітряної оборони у разі майбутнього збройного конфлікту з Китаєм.

У звіті наголошується, що через активне використання систем протиракетної оборони у війні з Іраном Пентагон має менше ракет-перехоплювачів, які можна було б застосувати в потенційному конфлікті з КНР.

Подальші щомісячні витрати США залежатимуть від інтенсивності бойових дій. За сценарію низької інтенсивності вони становитимуть близько 2 млрд доларів на місяць, тоді як за більш інтенсивних операцій можуть перевищувати 3 млрд доларів.

Бюджетне управління Конгресу також прогнозує подальше зростання витрат у міру продовження конфлікту.

Раніше РБК-Україна розповідало, що Трамп почав добиватися "компенсацій" від союзників на тлі війни на Близькому Сході.

Також стало відомо, що США можуть залишитися в Ірані та контролювати нафту.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Іран Дональд Трамп Близький Схід
Новини
РФ уночі атакувала Україну різними типами дронів: скільки цілей знешкодила ППО
РФ уночі атакувала Україну різними типами дронів: скільки цілей знешкодила ППО
Аналітика
Путін хотів зробити Росію великою, а зробив великим НАТО: інтерв'ю з екс-директором ЦРУ Петреусом
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Путін хотів зробити Росію великою, а зробив великим НАТО: інтерв'ю з екс-директором ЦРУ Петреусом