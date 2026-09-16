Скільки насправді Трамп витратив на війну з Іраном: відповідь Конгресу

Президент США Дональд Трамп витратив щонайменше 38,1 мільярда доларів на ведення війни на Близькому Сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Policito .

Свій звіт про вартість перших п'яти місяців війни з Іраном оприлюднило бюджетне управління Конгресу США, яке є незалежним аналітичним органом.

Там підрахували, що на бойові дії припадає понад половина загальних військових витрат президентської адміністрації.

Також вказано, що у майбутньому війна може обходитися США приблизно у 2-3 млрд доларів щомісяця. Наразі на суму витрат впливають:

закупівля боєприпасів і військового обладнання;

інтенсивність операцій;

підвищення вартості пального.

Значна частина коштів необхідна для відновлення запасів ракет і систем протиповітряної оборони. За оцінкою Бюджетного управління Конгресу, на це може знадобитися близько 21,7 млрд доларів.

Із цієї суми 13,1 млрд доларів припадає на ракети-перехоплювачі, 7,3 млрд - на крилаті ракети, ще 1,2 млрд доларів - на інші боєприпаси.

У відомстві зазначили, що відновлення озброєнь є найбільшою окремою статтею витрат Міністерства оборони США, пов'язаною з війною.

Водночас поповнення запасів ракет-перехоплювачів може тривати щонайменше п'ять років. Це потенційно може вплинути на можливості американської протиповітряної оборони у разі майбутнього збройного конфлікту з Китаєм.

У звіті наголошується, що через активне використання систем протиракетної оборони у війні з Іраном Пентагон має менше ракет-перехоплювачів, які можна було б застосувати в потенційному конфлікті з КНР.

Подальші щомісячні витрати США залежатимуть від інтенсивності бойових дій. За сценарію низької інтенсивності вони становитимуть близько 2 млрд доларів на місяць, тоді як за більш інтенсивних операцій можуть перевищувати 3 млрд доларів.

Бюджетне управління Конгресу також прогнозує подальше зростання витрат у міру продовження конфлікту.