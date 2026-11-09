Трамп анонсував можливу зустріч із Путіним та Сі Цзіньпіном та тему переговорів

Під час спілкування з пресою у Трампа запитали, чи буде у нього наступного тижня тристороння зустріч із Путіним та Сі Цзіньпіном. У відповідь він дав зрозуміти, що така зустріч може бути і сторони обговорюватимуть різні теми. Однією з них стане питання денуклеаризації.

"Я збираюся вирушити до Китаю... І одна із зустрічей, думаю, буде з президентом Путіним і президентом Сі. Це буде цікаво. Ми обговоримо безліч питань, у тому числі денуклеаризацію. Але говоритимемо про різні речі", - сказав Трамп.