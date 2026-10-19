ua en ru
Пн, 19 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Графіки відключення світла Енергетичне перемир'я Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Зустріч Трампа, Путіна і Сі Цзіньпіна справді обговорювали, - Рубіо

12:03 19.10.2026 Пн
2 хв
aimg Олена Чупровська
Зустріч Трампа, Путіна і Сі Цзіньпіна справді обговорювали, - Рубіо Фото: держсекретар США Марко Рубіо (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

У США визнали розмови про саміт Трампа, Путіна і Сі Цзіньпіна та назвали ризики війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова держсекретаря США Марка Рубіо, які наводить агентство Reuters.

У Самарканді журналісти запитали його про можливу зустріч президента США Дональда Трампа, російського диктатора Володимира Путіна та голови Китаю Сі Цзіньпіна, на якій могли б обговорити припинення війни в Україні.

"Про таку зустріч були розмови. Я не знаю, чи її вже остаточно узгоджено, але президент висловився чітко. Він хотів би, щоб війна між Україною та Росією закінчилася", - відповів Рубіо.

Видання The Wall Street Journal повідомило, що глава Кремля запропонував наступного місяця зустрітися з Трампом і Сі, щоб обговорити припинення війни в Україні.

За даними газети, Трамп на зустріч не погодився. Чи відбудеться такий саміт, поки незрозуміло.

Що Рубіо сказав про війну

Держсекретар також додав, що США не бачать "нічого хорошого в цій війні".

"Ми бачимо в ній багато негативних наслідків, зокрема цілком реальний ризик ескалації та поширення конфлікту… на іншу країну через невдалий диверсійний напад або через те, що безпілотники, уражені засобами радіоелектронної боротьби, заходять на територію сусідньої країни", - пояснив Рубіо.

Нагадаємо, що Росія пропонує провести в листопаді тристоронній саміт із США і Китаєм, щоб домовитися про завершення війни.

Президента України Володимира Зеленського на зустріч кликати не планують.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Сі Цзіньпін Дональд Трамп
Новини
Партнери знову не попередили. РФ за ніч пошкодила понад 10 енергооб’єктів, - Зеленський
Партнери знову не попередили. РФ за ніч пошкодила понад 10 енергооб’єктів, - Зеленський
Аналітика
"Очі" розвідки: як працюють дрони-розвідники в Україні та чи зможуть літати без операторів
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна "Очі" розвідки: як працюють дрони-розвідники в Україні та чи зможуть літати без операторів