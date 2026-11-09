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Трамп анонсировал возможную встречу с Путиным и Си Цзиньпином и тему переговоров

03:12 09.11.2026 Пн
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что уже на следующей неделе отправится в Китай и может встретиться с диктатором РФ Владимиром Путиным и главой КНР Си Цзиньпином. Они собираются обговорить множество тем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LiveNOW from FOX.

Во время общения с прессой у Трампа спросили, будет ли у него на следующей неделе трехсторонняя встреча с Путиным и Си Цзиньпином. В ответ он дал понять, что такая встреча может быть и стороны обсудят разные темы. Одной из них станет вопрос денуклеаризации.

"Я собираюсь отправиться в Китай... И одна из встреч, думаю, будет с президентом Путиным и президентом Си. Это будет интересно. Мы обсудим множество вопросов, в том числе денуклеаризацию. Но будем говорить о самых разных вещах", - сказал Трамп.

Когда будет встреча

Напомним, что 18 и 19 ноября в китайском Шэньчжэне пройдет саммит АТЭС, на котором и может произойти встреча лидеров трех стран.

В конце октября помощник Путина Юрий Ушаков публично подтвердил, что подготовка в трехсторонней встречи Трампа, Путина и Си Цзиньпина уже началась. Кроме того, он сообщил, что диктатор РФ может прибыть на саммит G20 в декабре, но это будет зависеть от результатов саммита АТЭС.

Также госсекретарь США Марко Рубио тоже недавно признался, что разговоры о таком саммите идут. На вопрос о потенциальном обсуждении прекращения войны в Украине он сказал, что Трамп хотел бы, чтобы война закончилась.

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