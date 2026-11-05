Трамп анонсував масштабну угоду щодо України, яка може торкнутися всієї Європи

Президент США Дональд Трамп заявив, що в рамках завершення війни в Україні може бути досягнуто масштабної угоди. Причому вона торкнеться не лише України, а й вийде за її межі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.
"Буде досягнуто згоди. Це буде масштабна угода, і вона стосуватиметься не тільки України. Вона стосуватиметься не тільки України, і я навіть можу сказати, що, можливо, вона торкнеться всієї Європи. Це буде велика, прекрасна угода, і всі будуть у захваті", - сказав Трамп під час спілкування з журналістами у Білому домі.
Його слова про угоду пролунали після того, як він сказав, що зустрічався 5 листопада з посланцем Путіна Кирилом Дмитрієвим. Проте деталі цих переговорів Трамп не розкрив. Водночас президент повідомив, що з українськими представниками він не зустрічався (представники обох країн були цього дня на зустрічі з Першою леді США Меланією Трамп).
У рамках формату "питання-відповідь" журналісти зазначили, що диктатор РФ Володимир Путін, продовжуючи свою війну, вбиває мирних жителів України у квартирах, автобусах та школах. Тож у Трампа запитали, чи порушував він на перегорів це питання.
У відповідь президент США сказав, що завжди говорить про це, але також торкається теми і з іншого боку, тому що в Росії теж гинуть люди.
Нагадаємо, днями спецпредставник Трампа Стів Уіткофф анонсував, що 10-11 листопада в Абу-Дабі пройдуть тристоронні переговори між Україною та Росією за посередництва США. За його словами, сторони обговорять повоєнні заходи безпеки, деескалації, гуманітарні зусилля та подальші кроки до миру.
Також учора зять Трампа Джаред Кушнер повідомив, що США прагнуть не лише припинити війну в Україні, а й створити ширшу архітектуру безпеки. Ціль - недопустити, щоб після зупинки війни бойові дії відновилися.
До речі, 5 листопада перша леді США Меланія Трамп прийняла у себе представників України та Росії після того, як раніше було реалізовано гуманітарну місію в окупованих Олешках Херсонської області. Під час свого виступу вона повідомила, що написала лідерам України та люті листа із закликом до тривалого світу.