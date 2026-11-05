RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Олешки Выборы в США Графики отключения света Война в Украине

Трамп анонсировал масштабную сделку по Украине, которая может затронуть всю Европу

23:56 05.11.2026 Чт
1 мин
aimg Эдуард Ткач
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках завершения войны в Украине может быть достигнута масштабная сделка. Причем она затронет не только Украину, но и выйдет за ее пределы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.

"Будет достигнуто соглашение. Это будет масштабное соглашение, и оно будет касаться не только Украины. Оно будет касаться не только Украины, и я даже могу сказать, что, возможно, оно затронет всю Европу. Это будет большое, прекрасное соглашение, и все будут в восторге", - сказал Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.

Также он сообщил, что встречался с посланником Путина Кириллом Дмитриевым и комментируя эту встречу президент сказал, что готовится договор об окончании войны. Однако когда была эта встреча и какие еще есть детали по поводу нее - Трамп не раскрыл.

В рамках формата "вопрос-ответ" журналисты отметили, что диктатор РФ Владимир Путин продолжая свою войну, убивает мирных жителей Украины в квартирах, автобусах и школах. Поэтому у Трампа спросили, поднимал ли он этот вопрос.

В ответ президент США сказал, что всегда говорит об этом, но также затрагивает тему и с другой стороны, потому что в России тоже погибают люди.

Новость дополняется...

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампВойна в Украине