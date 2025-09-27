Трамп анонсував інтенсивні мирні переговори щодо Сектору Газа

Президент США Дональд Трамп анонсував "ефективні" переговори до підписання фінальної мирної угоди із завершення війни у Секторі Газа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку глави Білого дому в соцмережі Truth Social.
Трамп зазначив, що "радий повідомити про дуже натхненні та продуктивні обговорення з близькосхідною спільнотою щодо Гази".
"Інтенсивні переговори тривають уже чотири дні й триватимуть стільки, скільки буде потрібно, щоб досягнути успішно завершеної угоди. Всі країни регіону залучені, ХАМАС добре обізнаний із цими обговореннями, а Ізраїль поінформований на всіх рівнях, включно з прем’єр-міністром Бібі Нетаньягу", - заявив глава держави.
Трамп додав, що "існує більше доброї волі й ентузіазму для досягнення угоди, після стількох десятиліть, ніж я коли-небудь бачив раніше".
"Усі прагнуть залишити цей період смерті й темряви позаду. Для мене за честь бути частиною цих переговорів. Ми повинні повернути заручників і досягти ПОСТІЙНОГО Й ДОВГОТРИВАЛОГО МИРУ!", - написав президент США.
Нагадаємо, 25 вересня Дональд Трамп представив новий мирний план щодо врегулювання ситуації у Секторі Газа.
Він вміщує 21 пункт, серед яких - припинення вогню, звільнення сторонами усіх заручників та розгортання міжнародної стабілізаційної сили на території, яку захопив Ізраїль.
Зокрема, ХАМАС не братиме участі в управлінні анклавом, а жителів Гази не планують примусово виселяти з регіону. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу оголосить свою позицію під час зустрічі з Трампом у понеділок, 29 вересня.
Раніше спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф анонсував прорив у переговорах щодо завершення війни в Секторі Газа.
Видання Politico повідомило, що під час зустрічі з лідерами арабських країн Трамп начебто пообіцяв не дозволити Ізраїлю анексувати Західний берег річки Йордан.