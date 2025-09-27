Трамп анонсував інтенсивні мирні переговори щодо Сектору Газа

Трамп зазначив, що "радий повідомити про дуже натхненні та продуктивні обговорення з близькосхідною спільнотою щодо Гази".

"Інтенсивні переговори тривають уже чотири дні й триватимуть стільки, скільки буде потрібно, щоб досягнути успішно завершеної угоди. Всі країни регіону залучені, ХАМАС добре обізнаний із цими обговореннями, а Ізраїль поінформований на всіх рівнях, включно з прем’єр-міністром Бібі Нетаньягу", - заявив глава держави.

Трамп додав, що "існує більше доброї волі й ентузіазму для досягнення угоди, після стількох десятиліть, ніж я коли-небудь бачив раніше".

"Усі прагнуть залишити цей період смерті й темряви позаду. Для мене за честь бути частиною цих переговорів. Ми повинні повернути заручників і досягти ПОСТІЙНОГО Й ДОВГОТРИВАЛОГО МИРУ!", - написав президент США.