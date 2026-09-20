Трамп анонсував "грандіозні події" у війні з Іраном

За словами очільника Білого дому, просто зараз він ухвалює рішення щодо подальших дій стосовно Ірану.

На цьому тлі він пообіцяв, що найближчим часом відбудуться "грандіозні події".

Трамп також офіційно підтвердив, що серед сценаріїв, які наразі розглядаються:

тотальне знищення Ірану;

"економічне гниття" країни;

підписання угоди з Тегераном.

"Моє питання полягає в тому, коли і чи знищу я всю країну. Їм краще поводитися чемно вже зараз", - заявив глава Білого дому.

Ба більше, він додав, що "ймовірно", готовий зустрітися з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку наступного тижня.

До речі, напередодні стало відомо, що Іран хоче завершити війну зі США та вже передав Трампу свої умови.

Наразі Тегеран наполягає на:

припиненні бойових дій "на всіх фронтах"; "розмороженні" іранських активів; знятті морської блокади.

Президент США отримав ці вимоги, однак поки офіційно не відреагував на нову пропозицію Ірана.