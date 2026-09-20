Трамп анонсировал "грандиозные события" в войне с Ираном

В скором времени в войне между США и Ираном на Ближнем Востоке произойдут действительно "грандиозные события". Более того, возможна встреча с иранским президентом Масудом Пезешкианом.
Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.
По словам главы Белого дома, прямо сейчас он принимает решение о дальнейших действиях относительно Ирана.
На этом фоне он пообещал, что в ближайшее время произойдут "грандиозные события".
Трамп также официально подтвердил, что среди сценариев, которые он рассматривает:
"Мой вопрос заключается в том, когда и уничтожу ли я всю страну. Им лучше вести себя вежливо уже сейчас", - заявил глава Белого дома.
Более того, он добавил, что "вероятно", готов встретиться с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке на следующей неделе.
К слову, накануне стало известно, что Иран хочет завершить войну с США и уже передал Трампу свои условия.
Тегеран настаивает на:
Президент США получил эти требования, однако пока официально не отреагировал на новое предложение Ирана.
К слову, недавно президент США заинтриговал мир заявлением о переломном моменте в войне с Ираном
Более того, стало известно, как Китай усиливает давление на Иран, чтобы тот обуздал наступление хуситов.