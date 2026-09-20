Трамп анонсировал "грандиозные события" в войне с Ираном

По словам главы Белого дома, прямо сейчас он принимает решение о дальнейших действиях относительно Ирана.

На этом фоне он пообещал, что в ближайшее время произойдут "грандиозные события".

Трамп также официально подтвердил, что среди сценариев, которые он рассматривает:

тотальное уничтожение Ирана;

"экономическое гниение" страны;

заключение соглашения с Тегераном.

"Мой вопрос заключается в том, когда и уничтожу ли я всю страну. Им лучше вести себя вежливо уже сейчас", - заявил глава Белого дома.

Более того, он добавил, что "вероятно", готов встретиться с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке на следующей неделе.

К слову, накануне стало известно, что Иран хочет завершить войну с США и уже передал Трампу свои условия.

Тегеран настаивает на:

прекращении боевых действий "на всех фронтах"; "разморожении" иранских активов; снятим морской блокады.

Президент США получил эти требования, однако пока официально не отреагировал на новое предложение Ирана.