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Трамп анонсував "грандіозні події" у війні з Іраном

19:29 20.09.2026 Нд
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Трамп анонсував "грандіозні події" у війні з Іраном Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
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Незабаром у війні між США та Іраном на Близькому Сході відбудуться дійсно "грандіозні події". Ба більше, можлива зустріч з іранським президентом Масудом Пезешкіаном.

Про це заявив американський президент Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

За словами очільника Білого дому, просто зараз він ухвалює рішення щодо подальших дій стосовно Ірану.

На цьому тлі він пообіцяв, що найближчим часом відбудуться "грандіозні події".

Трамп також офіційно підтвердив, що серед сценаріїв, які наразі розглядаються:

  • тотальне знищення Ірану;
  • "економічне гниття" країни;
  • підписання угоди з Тегераном.

"Моє питання полягає в тому, коли і чи знищу я всю країну. Їм краще поводитися чемно вже зараз", - заявив глава Білого дому.

Ба більше, він додав, що "ймовірно", готовий зустрітися з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку наступного тижня.

До речі, напередодні стало відомо, що Іран хоче завершити війну зі США та вже передав Трампу свої умови.

Наразі Тегеран наполягає на:

  1. припиненні бойових дій "на всіх фронтах";
  2. "розмороженні" іранських активів;
  3. знятті морської блокади.

Президент США отримав ці вимоги, однак поки офіційно не відреагував на нову пропозицію Ірана.

До слова, нещодавно президент США заінтригував світ заявою про переломний момент у війні з Іраном.

Ба більше, стало відомо, як Китай посилює тиск на Іран, щоб той приборкав наступ хуситів.

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Сполучені Штати Америки Іран Дональд Трамп Близький Схід
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