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Трамп анонсировал "грандиозные события" в войне с Ираном

19:29 20.09.2026 Вс
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Трамп анонсировал "грандиозные события" в войне с Ираном Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
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В скором времени в войне между США и Ираном на Ближнем Востоке произойдут действительно "грандиозные события". Более того, возможна встреча с иранским президентом Масудом Пезешкианом.

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

По словам главы Белого дома, прямо сейчас он принимает решение о дальнейших действиях относительно Ирана.

На этом фоне он пообещал, что в ближайшее время произойдут "грандиозные события".

Трамп также официально подтвердил, что среди сценариев, которые он рассматривает:

  • тотальное уничтожение Ирана;
  • "экономическое гниение" страны;
  • заключение соглашения с Тегераном.

"Мой вопрос заключается в том, когда и уничтожу ли я всю страну. Им лучше вести себя вежливо уже сейчас", - заявил глава Белого дома.

Более того, он добавил, что "вероятно", готов встретиться с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке на следующей неделе.

К слову, накануне стало известно, что Иран хочет завершить войну с США и уже передал Трампу свои условия.

Тегеран настаивает на:

  1. прекращении боевых действий "на всех фронтах";
  2. "разморожении" иранских активов;
  3. снятим морской блокады.

Президент США получил эти требования, однако пока официально не отреагировал на новое предложение Ирана.

К слову, недавно президент США заинтриговал мир заявлением о переломном моменте в войне с Ираном

Более того, стало известно, как Китай усиливает давление на Иран, чтобы тот обуздал наступление хуситов.

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