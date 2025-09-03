Трамп анонсував дзвінок із Путіним найближчим часом
Президент США Дональд Трамп вже скоро проведе розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.
Як передає РБК-Україна, про це президент США Дональд Трамп заявив на зустрічі з президентом Польщі Каролем Навроцьким.
У Трампа запитали, чи вживатиме він заходів проти Путіна, оскільки дедлайн щодо зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським вже завершується.
"Я дуже скоро поговорю з ним (Путіним - ред.), і я буду приблизно знати, що ми збираємося робити. Ми вжили дуже рішучих заходів, як ви знаєте... Але я поговорю з ним у найближчі кілька днів, і ми подивимося. Я буду точно знати, що відбувається", - відповів Трамп.
Він уточнив, що "7819 людей було вбито минулого тижня", йдеться про російських і українських солдатів. За словами Трампа, Росія і Україна втрачають солдатів у таких кількостях, яких ніхто не бачив з часів Другої світової.
Трамп додав, що Росія просувається на дюйми, закидаючи все бомбами і вбиваючи всіх.
Президент також висловив сподівання, що для завершення війни знайдеться "хороше рішення".
Зустріч Зеленського і Путіна
Нагадаємо, перед зустріччю з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці президент США Дональд Трамп заявляв, що він хоче домогтися організації тристоронньої зустрічі, на якій також буде президент України Володимир Зеленський.
Але позиція Москви щодо зустрічі із Зеленським не змінилася. Російський диктатор Володимир Путін сьогодні, 3 вересня, висловив невпевненість у тому, що в такій зустрічі є сенс.
При цьому він додав, що якщо Зеленський хоче зустрічі, нехай приїжджає до нього в Москву.