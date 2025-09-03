Трамп анонсував дзвінок із Путіним найближчим часом

Як передає РБК-Україна , про це президент США Дональд Трамп заявив на зустрічі з президентом Польщі Каролем Навроцьким.

У Трампа запитали, чи вживатиме він заходів проти Путіна, оскільки дедлайн щодо зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським вже завершується.

"Я дуже скоро поговорю з ним (Путіним - ред.), і я буду приблизно знати, що ми збираємося робити. Ми вжили дуже рішучих заходів, як ви знаєте... Але я поговорю з ним у найближчі кілька днів, і ми подивимося. Я буду точно знати, що відбувається", - відповів Трамп.

Він уточнив, що "7819 людей було вбито минулого тижня", йдеться про російських і українських солдатів. За словами Трампа, Росія і Україна втрачають солдатів у таких кількостях, яких ніхто не бачив з часів Другої світової.

Трамп додав, що Росія просувається на дюйми, закидаючи все бомбами і вбиваючи всіх.

Президент також висловив сподівання, що для завершення війни знайдеться "хороше рішення".