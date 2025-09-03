Трамп анонсировал звонок с Путиным в ближайшее время
Президент США Дональд Трамп уже скоро проведет разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.
Как передает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил на встрече с президентом Польши Каролем Навроцким.
У Трампа спросили, предпримет ли он меры против Путина, поскольку дедлайн касательно встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским уже завершается.
"Я очень скоро поговорю с ним (Путиным - ред.), и я буду примерно знать, что мы собираемся делать. Мы предприняли очень решительные меры, как вы знаете... Но я поговорю с ним в ближайшие несколько дней, и мы посмотрим. Я буду точно знать, что происходит", - ответил Трамп.
Он уточнил, что "7819 людей были убиты на прошлой неделе", речь о российских и украинских солдатах. По словам Трампа, Россия и Украина теряют солдат в таких количествах, которые никто не видел со времен Второй мировой.
Трамп добавил, что Россия продвигается на дюймы, забрасывая все бомбами и убивая всех.
Президент также выразил надежду, что для завершения войны найдется "хорошее решение".
Встреча Зеленского и Путина
Напомним, перед встречей с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске президент США Дональд Трамп заявлял, что он хочет добиться организации трехсторонней встречи, на которой также будет президент Украины Владимир Зеленский.
Но позиция Москвы по встрече с Зеленским не поменялась. Российский диктатор Владимир Путин сегодня, 3 сентября выразил неуверенность в том, что в такой встрече есть смысл.
При этом он добавил, что если Зеленский хочет встречи, пусть приезжает к нему в Москву.