Трамп анонсировал звонок с Путиным в ближайшее время

Как передает РБК-Украина , об этом президент США Дональд Трамп заявил на встрече с президентом Польши Каролем Навроцким.

У Трампа спросили, предпримет ли он меры против Путина, поскольку дедлайн касательно встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским уже завершается.

"Я очень скоро поговорю с ним (Путиным - ред.), и я буду примерно знать, что мы собираемся делать. Мы предприняли очень решительные меры, как вы знаете... Но я поговорю с ним в ближайшие несколько дней, и мы посмотрим. Я буду точно знать, что происходит", - ответил Трамп.

Он уточнил, что "7819 людей были убиты на прошлой неделе", речь о российских и украинских солдатах. По словам Трампа, Россия и Украина теряют солдат в таких количествах, которые никто не видел со времен Второй мировой.

Трамп добавил, что Россия продвигается на дюймы, забрасывая все бомбами и убивая всех.

Президент также выразил надежду, что для завершения войны найдется "хорошее решение".