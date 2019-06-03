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Трамп анонсировал отставку главного экономического советника Белого дома

Новости » Политика    03.06.2019 - 10:56
Трамп анонсировал отставку главного экономического советника Белого дома
Фото: Кевин Хассет (flickr.com US Department of Labor)

Президент США отметил, что озвучит имя преемника, когда вернется в Штаты

Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о том, что глава Совета экономических консультантов Белого дома Кевин Хассет скоро уйдет с должности. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter американского лидера.

Глава США отметил, что имя преемника он озвучит, как только вернется в Штаты.

"Кевин Хассет, который выполнил такую ​​большую работу для меня и администрации, скоро уйдет. Имя очень талантливого человека, который придет к нему на смену, будет названо, как только я вернусь в США", - написал Трамп.

Американский президент также поблагодарил главного экономического советника за работу и назвал Хассета "верным другом".

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что объявит о присоединении к президентской гонке 18 июня. Трамп отметил, что планирует баллотироваться на второй срок и примет участие в президентской гонке в 2020 году.

Как писало РБК-Украина ранее, 25 мая Трамп начал многодневный государственный визит в Японию. Он стал первым зарубежным лидером, который приехал в страну после того, как 1 мая император Нарухито взошел на престол.

В первый день своего государственного визита в Японию президент США в американском посольстве встретился с японскими бизнесменами.

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