Трамп рассказал, когда объявит о начале своей президентской кампании

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп намерен баллотироваться на второй срок

Президент США Дональд Трамп заявил, что объявит о присоединении к президентской гонки 18 июня. Об этом он написал в Twitter.

Трамп отметил, что планирует баллотироваться на второй срок и примет участие в президентской гонке в 2020 году.

"Я сделаю объявление о начале моей второй президентской кампании вместе с первой леди Меланией, вице-президентом Майком Пенсом и второй леди Карен Пенс 18 июня в Орландо, штат Флорида, на 20-тысячной арене центра Amway", - отметил глава Белого дома.

Ранее сообщалось, что мэр Нью-Йорка Билл Билл де Блазио, который также является представителем Демократической партии, сообщил о решении участвовать в выборах президента Соединенных Штатов в 2020 году.

РБК-Украина писало, что губернатор американского штата Монтана, демократ Стив Буллок объявил о намерении баллотироваться на пост президента США на следующих выборах, которые состоятся в 2020 году.