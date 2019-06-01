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Трамп рассказал, когда объявит о начале своей президентской кампании

Новости » Политика    01.06.2019 - 05:03
Трамп рассказал, когда объявит о начале своей президентской кампании
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп намерен баллотироваться на второй срок

Президент США Дональд Трамп заявил, что объявит о присоединении к президентской гонки 18 июня. Об этом он написал в Twitter.

Трамп отметил, что планирует баллотироваться на второй срок и примет участие в президентской гонке в 2020 году.

"Я сделаю объявление о начале моей второй президентской кампании вместе с первой леди Меланией, вице-президентом Майком Пенсом и второй леди Карен Пенс 18 июня в Орландо, штат Флорида, на 20-тысячной арене центра Amway", - отметил глава Белого дома.

Трамп рассказал, когда объявит о начале своей президентской кампанииРанее сообщалось, что мэр Нью-Йорка Билл Билл де Блазио, который также является представителем Демократической партии, сообщил о решении участвовать в выборах президента Соединенных Штатов в 2020 году.

РБК-Украина писало, что губернатор американского штата Монтана, демократ Стив Буллок объявил о намерении баллотироваться на пост президента США на следующих выборах, которые состоятся в 2020 году.

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