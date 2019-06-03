Трамп анонсував відставку головного економічного радника Білого дому

Фото: Кевін Хассет (flickr.com US Department of Labor)

Президент США зазначив, що озвучить ім'я наступника, коли повернеться до Штатів

Глава Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп оголосив про те, що голова Ради економічних консультантів Білого дому Кевін Хассет скоро піде з посади. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter американського лідера.

Глава США зазначив, що ім'я наступника він озвучить, як тільки повернеться до Штатів.

"Кевін Хассет, який виконав таку велику роботу для мене й адміністрації, незабаром піде. Ім'я дуже талановитої людини, яка прийде до нього на зміну, буде названо, як тільки я повернуся у США", - написав Трамп.

Американський президент також подякував головному економічному раднику за роботу та назвав Хассета "вірним другом".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що оголосить про приєднання до президентських перегонів 18 червня. Трамп зазначив, що планує балотуватися на другий строк і візьме участь у президентських перегонах у 2020 році.

Як писало РБК-Україна раніше, 25 травня Трамп почав багатоденний державний візит до Японії. Він став першим зарубіжним лідером, який приїхав в країну після того, як 1 травня імператор Нарухіто зійшов на престол.

У перший день свого державного візиту до Японії президент США в американському посольстві зустрівся з японськими бізнесменами.