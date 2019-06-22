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Трамп анонсировал новые санкции против Ирана

Новости » Политика    22.06.2019 - 19:16
Трамп анонсировал новые санкции против Ирана
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

По словам Трампа, Вашингтон не исключает военное противодействие Ирану

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готовит ужесточение санкций против Ирана из-за уничтожения американского беспилотника над Ормузским проливом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Трампа, США продвигаются в деле изучения всех возможностей для усиления санкционного режима против Ирана, чтобы не дать Тегерану получить ядерное оружие.

"У Ирана не будет ядерного оружия. Мы не собираемся позволить Ирану получить ядерное оружие", - подчеркнул он.

Американский президент добавил, что вместе со своими помощниками в Белом доме он обсудит ситуацию вокруг Ирана. Трамп подчеркнул, что Вашингтон не исключает вариант военного противодействия Ирану.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что отдал приказ американски военным нанести удар по трем объектам Ирана из-за атаки на беспилотник, но в последний момент передумал. Он подчеркнул, что будет действовать против Ирана с помощью санкций.

Как писало РБК-Украина, Центральное командование вооруженных сил Соединенных Штатов признало факт уничтожения американского беспилотника Ираном над Ормузским проливом в четверг, 20 июня. В США заявили, что беспилотник был сбит во время полета в международном воздушном пространстве.

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