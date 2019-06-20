США признали факт уничтожения беспилотника Ираном

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Беспилотник был сбит над Ормузским проливом

Центральное командование вооруженных сил Соединенных Штатов в среду, 20 июня, признало факт уничтожения американского беспилотника Ираном над Ормузским проливом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ведомства.

Как сообщается, разведывательный беспилотник типа Global Hawk RQ-4A был сбит иранской ракетной системой во время полета в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

"Это необоснованная атака на наблюдательную миссию Соединенных Штатов в международном воздушном пространстве", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ранее в Иране заявили об уничтожении беспилотного летательного аппарата Соединенных Штатов в южной провинции Хормозган. Иранские военные утверждали, что беспилотник вошел в воздушное пространство страны.

Позже, представитель Центрального командования вооруженных сил США капитан Билл Урбан опроверг факт уничтожения американского беспилотника в воздушном пространстве Ирана. По словам Урбана, 20 июня ни один американский беспилотник не заходил в воздушное пространство Ирана.

Как писало РБК-Украина советник командующего Корпусом стражей исламской революции Мортеза Корбани угрожал Соединенным Штатам потопить их авианосцы в Персидском заливе в случае, если они осуществят свою "первую ошибку".