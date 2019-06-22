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Трамп анонсував нові санкції проти Ірану

Новини » Політика    22.06.2019 - 19:16
Трамп анонсував нові санкції проти Ірану
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

За словами Трампа, Вашингтон не виключає військову протидію Ірану

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готує посилення санкцій проти Ірану через знищення американського безпілотника над Ормузькою протокою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Трампа, США просуваються у справі вивчення всіх можливостей для посилення санкційного режиму проти Ірану, щоб не дати Тегерану отримати ядерну зброю.

"У Ірану не буде ядерної зброї. Ми не збираємося дозволити Ірану отримати ядерну зброю", - наголосив він.

Американський президент додав, що разом зі своїми помічниками в Білому домі він обговорить ситуацію довкола Ірану. Трамп підкреслив, що Вашингтон не виключає варіант військової протидії Ірану.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп розповів, що  віддав наказ американськи військовим завдати удар по трьом об'єктам Ірану через атаку на безпілотник, але в останній момент передумав. Він наголосив, що діятиме проти Ірану за допомогою санкцій.

Як писало РБК-Україна, Центральне командування збройних сил Сполучених Штатів визнало факт знищення американського безпілотника Іраном над Ормузькою протокою у четвер, 20 червня. У США заявили, що безпілотник був збитий під час польоту в міжнародному повітряному просторі.

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Новини України Дональд ТрампІранСанкціїСполучені Штати Америки
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