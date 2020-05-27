Трамп анонсував "потужні" санкції проти Китаю через Гонконг

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/lestudio1)

Китай планує ввести відповідальність за участь у протестах для жителів Гонконгу

Президент США Дональд Трамп заявив, що представить через кілька днів "потужний" відповідь на дії Китаю, спрямовані на обмеження прав і свободи жителів Гонконгу. Раніше парламент Китаю вніс на розгляд законопроект, що передбачає відповідальність за участь у заколотах, сепаратизм і зраду.

Про це повідомляє Reuters.

У відповідь на питання щодо можливих санкцій по відношенню до Китаю з боку США, Трамп заявив: "Зараз ми працюємо над певними речами. Я думаю, вам це буде дуже цікавим. Я зроблю заяву про це протягом кількох найближчих днів".

Зазначається, що після того, як в Китаї був винесений на розгляд цей законопроект, в Гонконзі поновилися протести. За даними поліції, в ході демонстрацій були затримані як мінімум 16 осіб у віці від 14 до 40 років.

Раніше радник президента США з нацбезпеки Роберт Про'Брайен виступив із заявою, що Сполучені Штати можуть ввести санкції проти Китаю, якщо Гонконг буде позбавлений високого ступеня автономії.

Нагадаємо, протести в Гонконзі спалахнули 24 травня через наміри Китаю змінити закон про національну безпеку міста.

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Автор: Игорь Литвиненко