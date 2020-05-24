США пригрозили Китаю санкциями в случае ограничения автономии Гонконга

Фото: Роберт О'Брайен (U. S. Department of State)

Китай хочет легализовать деятельность своих спецслужб в Гонконге

Соединенные Штаты Америки могут ввести санкции против Китая, если Гонконг будет лишен высокой степени автономии. Вашингтон обеспокоен намерением Пекина легализовать свои спецслужбы в Гонконге.

Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен, передает агентство Reuters.

По словам О'Брайена, Вашингтон видит в действиях Китая намерение захватить Гонконг.

"Похоже, что с помощью закона, касающегося национальной безопасности, они, по сути, собираются захватить Гонконг. Если госсекретарь США не сможет подтвердить, что Гонконг сохраняет значительный уровень автономии, если это произойдет, последуют санкции против Гонконга и Китая", - заявил он.

Советник американского президента считает, что при таком развитии событий крупные финансовые компании прекратят свою работу в Гонконге, а многие жители этого региона уедут из него.

Отметим, власти Китая планируют рассмотреть резолюцию о разработке нового закона о национальной безопасности на территории Гонконга с возможностью создания в районе особых органов госбезопасности. Это решение Пекина вызвало обеспокоенность у западных стран и гонконгской оппозиции.

Напомним, 24 мая в Гонконге вспыхнули массовые акции протеста из-за намерения Китая изменить закон о национальной безопасности города.

Также РБК-Украина писало, что китайские власти решили рассмотреть закон о нацбезопасности Гонконга, несмотря на акции протеста оппозиции.

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Автор: Дмитрий Левицкий