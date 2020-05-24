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Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов

Новости » В мире     24.05.2020 - 09:54
Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов
Фото: полиция Гонконга (twitter.com/soshk_hker)

Ранее в городе возобновились протесты, несмотря на карантин

В воскресенье, 24 мая, полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона антиправительственных демонстрантов. Тысячи людей собрались на улицах в знак протеста против плана властей Китая по введению закона о национальной безопасности города.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Как отмечается, митинг произошел вследствие того, что новый закон вызвал опасения на финансовых рынках и упрек со стороны иностранных правительств, международных правозащитных групп и некоторых деловых лобби.

Согласно новому закону, в городе запретят антиправительственные призывы, призывы к отделению от Китая и прочие сепаратистские акции. При этом власть не будет принимать его отдельно. Таким образом он сразу вступит в силу на территории Гонконга.

Это решение центральные власти приняли после того, как поняли, что местные власти Гонконга неспособны самостоятельно ввести меры по урегулированию ситуации в городе.

Напомним, в конце апреля в Гонконге, несмотря на карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса, возобновились антиправительственные акции протеста.

Также РБК-Украина писало, что китайские власти собираются рассмотреть закон против воли протестующих.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины КитайпротестГонконг
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