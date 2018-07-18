Трамп анонсував "великі результати" від зустрічі з Путіним

Новини Політика 18.07.2018 - 13:23
Фото: зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна (flickr.com/helsinki2018)
Фото: зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна (flickr.com/helsinki2018)

Він заявив, що зустріч з Путіним у підсумку може виявитися більш успішною, ніж з союзниками по НАТО

Президент США Дональд Трамп анонсував, що за його зустріччю із главою Росії Володимиром Путіним послідують великі результати. Про це американський президент написав у своєму Twitter.

Трамп зазначив, що вони з Путіним чудово порозумілися і обговорили багато важливих питань, незважаючи на очікування "ненависників" побачити у ході зустрічі "боксерський поєдинок".

Трамп анонсував &quot;великі результати&quot; від зустрічі з Путіним

"Ми з Путіним обговорили багато важливих питань на нашій зустрічі, що відбулася раніше. Ми добре ладнали, що стурбувало багатьох ненависників, які хотіли побачити боксерський поєдинок. Великі результати прийдуть!" - заявив глава США.

Трамп анонсував &quot;великі результати&quot; від зустрічі з Путіним

Він підкреслив, що зустріч з Путіним у кінцевому підсумку може виявитися ще більш успішною, ніж з партнерами по НАТО.

"Зустріч НАТО в Брюсселі була визнаним тріумфом... але зустріч з Росією може виявитися в кінцевому підсумку ще більш успішною. З цієї зустрічі вийде багато позитивних речей", - додав американський лідер.

Крім того, Трамп повідомив, що РФ погодилася допомогти в питанні Північної Кореї.

"Росія погодилася допомогти з Північною Кореєю ... Без поспіху, санкції залишаються! Великі вигоди і захоплююче майбутнє для Північної Кореї по окочаніі процесу", - написав він.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що зустріч з Путіним пройшла краще, ніж з союзниками по Північноатлантичному альянсу.

Варто відзначити, що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецкій вважає, що Трамп не пішов на поступки Путіну в питаннях Криму і війни на Донбасі.

Чорногорія може втягнути НАТО в нову війну, - Трамп Трамп не пішов на поступки перед Путіним у питанні України, - прем'єр Польщі
Теги:  Володимир Путін,  Російська Федерація,  Сполучені Штати Америки,  Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС