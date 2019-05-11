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США и Польша договорились об укреплении восточного фланга НАТО

Новости » Политика    11.05.2019 - 10:06
США и Польша договорились об укреплении восточного фланга НАТО
Фото: солдаты США (proxy.duckduckgo.com)

Стороны обсудили усиление американского контингента в Польше

По итогам переговоров замглавы Пентагона по политическим вопросам Джона Руда и заместителя министра национальной обороны Польши стороны смогли достичь прогресса в вопросе наращивания численности американских солдат на польской территории. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны США.

В Минобороны США заявили, что переговоры, которые прошли 10 мая в Пентагоне, являются частю прочных отношений между двумя странами, которые основаны на содействии для процветания и безопасности США, Польши и всего региона.

"Более глубокое, более совместное партнерство США и Польши в области безопасности имеет решающее значение для решения текущих угроз и вызовов безопасности", - сообщили в Минобороны США.

Также они отметили, что во время переговоров стороны обсудили повышение обеспечения безопасности восточного фланга НАТО за счет расширенного, устойчивого присутствия сил США и возможностей в Польше, которое сможет поддержать правительство страны.

В Минобороны США добавили, что ведомства обеих стран будут продолжать совместные переговоры по этому вопросу.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Польша договорилась с США об усилении американского контингента на ее территории. Министр обороны Польши Мариуш Блащак рассказал, что сейчас ведутся переговоры о деталях, которые могут быть завершены в 2019 году.

 

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