Трамп 50 днів на посаді президента: Білий дім назвав список досягнень

"Сьогодні президент Дональд Дж. Трамп відзначає 50 днів свого перебування при владі, і він уже зарекомендував себе як найвпливовіший президент нашого часу. Перемоги не припиняються - і президент Трамп тільки починає", - йдеться в повідомленні.

Також Білий дім навів список 50 перемог американського народу під керівництвом Трампа за перші 50 днів. Зокрема, він:

забезпечив безпеку кордону безпрецедентним чином; підписав закон на честь Лейкена Ралі, який набув чинності. У цьому документі йдеться про те, що нелегальних іммігрантів, заарештованих або обвинувачених у крадіжці або насильстві, помістять під варту. Цей закон реалізовано в пам'ять про студента коледжу з Джорджії Лейкена Райлі, якого вбив нелегальний іммігрант; Трамп почав депортацію нелегальних іммігрантів-вбивць, ґвалтівників і наркоторговців; анонсовані мита президента вирівнюють умови гри для американських робітників; Трамп взявся за вирішення фентанілової кризи; забезпечив мільярди нових доларів у США; повертає виробництво в Америку; врятував американських громадян, утримуваних у заручниках за кордоном (зокрема, з Венесуели, Афганістану, полону ХАМАС, РФ і Білорусі); відновив максимальний тиск на Іран; підписав указ про поновлення на службі з виплатою компенсацій військовослужбовцям США, яких було звільнено у зв'язку з ухваленим за часів Байдена мандатом на вакцину COVID-19; забезпечив арешт міжнародного терориста Мохаммада "Джафара" Шаріфулла; вивільнив американську енергію (США стали найбільшим експортером природного газу у світі, відкрило 625 млн акрів для морського буріння, засновано нацраду для максимального використання великих енергетичних ресурсів Америки); закінчено заборону Байдена на експорт скрапленого природного газу; ампутував усі прокитайські й антиамериканські енергетичні постанови адміністрації Байдена, які скорочували робочі місця; закінчив зловживання адміністрацією Байдена схемою умовно-дострокового звільнення нелегальних мігрантів; прагне миру в усьому світі; Трамп підписав указ про захист дітей від хімічного та хірургічного каліцтва; закінчив несправедливу практику примусу жінок змагатися з чоловіками у спорті; припиняє марнотратство, шахрайство і зловживання в уряді; реформує федеральну бюрократію; закінчив ініціативи "різноманітності, рівності та інклюзивності"; поклав край ідеологічній обробці американських студентів; закінчив перетворення уряду на зброю проти своїх громадян; скасував закон проти американських громадян (кінець цензурі, антихристиянським упередженням, помилування 23 американців, яких переслідувала адміністрація Байдена, і двох поліцейських, яких посадили за виконання своїх обов'язків); Трамп робить життя доступнішим для пересічних американців; зробив офіційною політикою уряду США, що існує тільки дві статі; припиняє антисемітизм в університетських містечках; скоротив бюрократичну "тяганину"; повернув найм на основі заслуг; довів набір в армію до найвищого рівня за останні десятиліття; заборонив фінансування БАПОР - агентства ООН, в якому працювали сотні бойовиків ХАМАС і джихаду; відновлено прикордонної стіни - додано більш ніж 400 миль стіни, побудованої під час його першого терміну; припиняє мандат Байдена на електромобілі; поклав край війні з криптовалютою; заснував Комісію "Зробимо Америку знову здоровою", яка перенаправляє національну увагу на зміцнення здоров'я, а не просто на боротьбу з хворобами; розширив доступ до екстракорпорального запліднення (ЕКЗ); заснував Управління у справах віросповідання, яке покликане захищати релігійні свободи американців; відновив прозорість уряду (наказав розсекретити документи, пов'язані з убивством президента США Джона Кеннеді та преподобного доктора Мартіна Лютера Кінга); підвищив стандарти для правоохоронних органів; повертає закон і порядок в американські міста (відновлено смертну кару за тяжкі федеральні злочини; закликав конгрес ухвалити законопроєкт про боротьбу зі злочинністю, який посилює покарання рецидивістів і водночас посилює захист співробітників поліції, щоб вони спокійно могли виконувати свою роботу, не побоюючись наслідків); Трамп реформував федеральну систему реагування на стихійні лиха; розправився з так званими "містами-притулками"; відкотив назад спроби Байдена запровадити обов'язкові паперові трубочки; доручив міністру фінансів припинити випуск пенні, вартість якого становить 3,69 цента; припинив затвердження обтяжливої для Нью-Йорка схеми "ціноутворення в умовах перевантаженості доріг"; змусив Вашингтон очистити табори бездомних; припиняє "задушливу хватку Китаю над Панамським Уралом, прагнучи повернути його під законне володіння США; призупинив впровадження обтяжливих вимог до звітності, які обтяжують малий бізнес непотрібною бюрократичною тяганиною.

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