Трамп 50 днів на посаді президента: Білий дім назвав список досягнень

Президент США Дональд Трамп станом на вечір, 10 березня (у Штатах досі понеділок), перебуває на посаді глави держави 50 днів. Також під його керівництвом уже є 50 перемог.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Білого дому в соцмережі Х.
"Сьогодні президент Дональд Дж. Трамп відзначає 50 днів свого перебування при владі, і він уже зарекомендував себе як найвпливовіший президент нашого часу. Перемоги не припиняються - і президент Трамп тільки починає", - йдеться в повідомленні.
Також Білий дім навів список 50 перемог американського народу під керівництвом Трампа за перші 50 днів. Зокрема, він:
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