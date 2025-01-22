Чи реально завершити війну в Україні за 100 днів: думка політолога
План президента США Дональда Трампа завершити війну Росії проти України за 100 днів виглядає більш реалістичним, ніж терміни, які озвучувалися раніше. Однак головне, щоб Сполучені Штати продовжувати надавати допомогу ЗСУ.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів політолог Ігор Рейтерович.
"Це не перша абстракція, але, мені здається, що це більш реалістично виглядає, чим 24 дні чи ще щось. Це такий період, за який дійсно можна провести певні переговори, вийти на певне розуміння, як може виглядати ситуація", - сказав Рейтерович.
Водночас він зазначив, що головне в цій ситуації, щоб ці 3-6 місяців США не забували підтримувати Україну.
"Перемовини перемовинами, але вони, як казав сам Трамп, повинні відбуватися з позиції сили. Тому вони повинні й, я думаю, будуть підтримувати Україну. І будуть йти ці процеси", - вважає політолог.
Як зазначив Рейтерович, якщо ситуація в економіці буде стрімко для Росії погіршуватися, то країна-агресор швидше сяде за стіл переговорів.
"Трамп це знає. Побачимо, чи він цим скористається", - додав політолог.
Трамп хоче завершити війну в Україні за 100 днів
Нагадаємо, сьогодні видання The Wall Street Journal повідомило, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп доручив спецпредставнику США по Україні та Росії Кіту Келлогу закінчити війну в Україні за сто днів. Однак майже ніхто не вірить, що він зможе це зробити.
Як пише видання, роль Келлога як спеціального посланника в Україні, ймовірно, є початковим кроком у мирних переговорах, які Трамп має намір контролювати особисто. Однак домовитися з російським диктатором Володимиром Путіним виявиться значно складніше, ніж обіцяв Трамп під час передвиборчої кампанії.
Зазначається, що Росія не висловила жодної зацікавленості у співпраці з Келлогом. Водночас Кремль припускає, що взаєморозуміння між Трампом і Путіним може призвести до покращення відносин між РФ та США за президентства Трампа. Зокрема, Трамп і Путін заявили, що наразі не провели особистої розмови, але пообіцяли зробити це найближчим часом.
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