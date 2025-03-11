Трамп 50 дней на должности президента: Белый дом назвал список достижений

"Сегодня президент Дональд Дж. Трамп отмечает 50 дней своего пребывания у власти, и он уже зарекомендовал себя как самый влиятельный президент нашего времени. Победы не прекращаются — и президент Трамп только начинает", - говорится в сообщении.

Также Белый дом привел список 50 побед американского народа под руководством Трампа за первые 50 дней. В частности, он:

обеспечил безопасность границы беспрецедентным образом; подписал закон в честь Лейкена Рали, который вступил в силу. Данный документ гласит о том, что нелегальные иммигранты, арестованные или обвиненные в краже или насилии, будут заключены под стражу. Этот закон реализован в память о студенте колледжа из Джорджии Лейкене Райли, которого убил нелегальный иммигрант; Трамп начал депортацию нелегальных иммигрантов-убийц, насильников и наркоторговцев; анонсированные пошлины президента выравнивают условия игры для американских рабочих; Трамп взялся за решение фентанилового кризиса; обеспечил миллиарды новых долларов в США; возвращает производство в Америку; спас американских граждан, удерживаемых в заложниках за рубежом (в частности, из Венесуэлы, Афганистана, плена ХАМАС, РФ и Беларуси); восстановил максимальное давление на Иран; подписал указ о восстановлении на службе с выплатой компенсаций военнослужащим США, которые были уволены в связи с принятым во времена Байдена мандатом на вакцину COVID-19; обеспечил арест международного террориста Мохаммада "Джафара" Шарифулла; высвободил американскую энергию (США стали самым большим экспортером природного газа в мире, открыло 625 млн акров для морского бурения, учрежден нацсовет для максимального использования обширных энергетических ресурсов Америки); закончен запрет Байдена на экспорт сжиженного природного газа; ампутировал все прокитайские и антиамериканские энергетические постановления администрации Байдена, которые сокращали рабочие места; закончил злоупотребление администрацией Байдена схемой условно-досрочного освобождения нелегальных мигрантов; стремится к миру во всем мире; Трамп подписал указ о защите детей от химического и хирургического увечья; закончил несправедливую практику принуждения женщин соревноваться с мужчинами в спорте; прекращает расточительство, мошенничество и злоупотребления в правительстве; реформирует федеральную бюрократию; закончил инициативы "разнообразия, равенства и инклюзивности"; положил конец идеологической обработке американских студентов; закончил превращение правительства в оружие против своих граждан; отменил закон против американских граждан (конец цензуре, антихристианским предубеждениям, помилование 23 американцев преследуемых администрацией Байдена и двух полицейских, которых посадили за выполнение своих обязанностей); Трамп делает жизнь более доступной для рядовых американцев; сделал официальной политикой правительства США, что существует только два пола; прекращает антисемитизм в университетских городках; сократил бюрократическую "волокиту"; вернул найм на основе заслуг; довел набор в армию до самого высокого уровня за последние десятилетия; запретил финансирование БАПОР - агентства ООН, в котором работали сотни боевиков ХАМАС и джихада; возобновлено пограничной стены - добавлено более чем 400 миль стены, построенной во время его первого срока; прекращает мандат Байдена на электромобили; положил конец войне с криптовалютой; учредил Комиссию "Сделаем Америку снова здоровой", которая перенаправляет национальное внимание на укрепление здоровья, а не просто на борьбу с болезнями; расширил доступ к экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО); учредил Управление по делам вероисповедания, которое призвано защищать религиозные свободы американцев; восстановил прозрачность правительства (приказал рассекретить документы, связанные с убийством президента США Джона Кеннеди и преподобного доктора Мартина Лютера Кинга); повысил стандарты для правоохранительных органов; возвращает закон и порядок в американские города (восстановлена смертная казнь за тяжкие федеральные преступления; призвал конгресс принять законопроект о борьбе с преступностью, который который ужесточает наказание рецидивистов и одновременно усиливает защиту сотрудников полиции, чтобы они спокойно могли выполнять свою работу, не опасаясь последствий); Трамп реформировал федеральную систему реагирования на стихийные бедствия; расправился с так называемыми "городами-убежищами"; откатил назад попытки Байдена ввести обязательные бумажные трубочки; поручил министру финансов прекратить выпуск пенни, стоимость которого составляет 3,69 цента; прекратил утверждение обременительной для Нью-Йорка схемы "ценообразования в условиях перегруженности дорог"; заставил Вашингтон очистить лагеря бездомных; прекращает "удушающую хватку Китая над Панамским Уралом, стремясь вернуть его под законное владение США; приостановил внедрение обременительных требований к отчетности, которые обременяют малый бизнес ненужной бюрократической волокитой.

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