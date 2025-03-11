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Трамп 50 дней на должности президента: Белый дом назвал список достижений

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп по состоянию на вечер, 10 марта (в Штатах до сих пор понедельник), пребывает в должности главы государства 50 дней. Также под его руководством уже есть 50 побед.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Белого дома в соцсети Х.

"Сегодня президент Дональд Дж. Трамп отмечает 50 дней своего пребывания у власти, и он уже зарекомендовал себя как самый влиятельный президент нашего времени. Победы не прекращаются — и президент Трамп только начинает", - говорится в сообщении.

Также Белый дом привел список 50 побед американского народа под руководством Трампа за первые 50 дней. В частности, он:

  1. обеспечил безопасность границы беспрецедентным образом;
  2. подписал закон в честь Лейкена Рали, который вступил в силу. Данный документ гласит о том, что нелегальные иммигранты, арестованные или обвиненные в краже или насилии, будут заключены под стражу. Этот закон реализован в память о студенте колледжа из Джорджии Лейкене Райли, которого убил нелегальный иммигрант;
  3. Трамп начал депортацию нелегальных иммигрантов-убийц, насильников и наркоторговцев;
  4. анонсированные пошлины президента выравнивают условия игры для американских рабочих;
  5. Трамп взялся за решение фентанилового кризиса;
  6. обеспечил миллиарды новых долларов в США;
  7. возвращает производство в Америку;
  8. спас американских граждан, удерживаемых в заложниках за рубежом (в частности, из Венесуэлы, Афганистана, плена ХАМАС, РФ и Беларуси);
  9. восстановил максимальное давление на Иран;
  10. подписал указ о восстановлении на службе с выплатой компенсаций военнослужащим США, которые были уволены в связи с принятым во времена Байдена мандатом на вакцину COVID-19;
  11. обеспечил арест международного террориста Мохаммада "Джафара" Шарифулла;
  12. высвободил американскую энергию (США стали самым большим экспортером природного газа в мире, открыло 625 млн акров для морского бурения, учрежден нацсовет для максимального использования обширных энергетических ресурсов Америки);
  13. закончен запрет Байдена на экспорт сжиженного природного газа;
  14. ампутировал все прокитайские и антиамериканские энергетические постановления администрации Байдена, которые сокращали рабочие места;
  15. закончил злоупотребление администрацией Байдена схемой условно-досрочного освобождения нелегальных мигрантов;
  16. стремится к миру во всем мире;
  17. Трамп подписал указ о защите детей от химического и хирургического увечья;
  18. закончил несправедливую практику принуждения женщин соревноваться с мужчинами в спорте;
  19. прекращает расточительство, мошенничество и злоупотребления в правительстве;
  20. реформирует федеральную бюрократию;
  21. закончил инициативы "разнообразия, равенства и инклюзивности";
  22. положил конец идеологической обработке американских студентов;
  23. закончил превращение правительства в оружие против своих граждан;
  24. отменил закон против американских граждан (конец цензуре, антихристианским предубеждениям, помилование 23 американцев преследуемых администрацией Байдена и двух полицейских, которых посадили за выполнение своих обязанностей);
  25. Трамп делает жизнь более доступной для рядовых американцев;
  26. сделал официальной политикой правительства США, что существует только два пола;
  27. прекращает антисемитизм в университетских городках;
  28. сократил бюрократическую "волокиту";
  29. вернул найм на основе заслуг;
  30. довел набор в армию до самого высокого уровня за последние десятилетия;
  31. запретил финансирование БАПОР - агентства ООН, в котором работали сотни боевиков ХАМАС и джихада;
  32. возобновлено пограничной стены - добавлено более чем 400 миль стены, построенной во время его первого срока;
  33. прекращает мандат Байдена на электромобили;
  34. положил конец войне с криптовалютой;
  35. учредил Комиссию "Сделаем Америку снова здоровой", которая перенаправляет национальное внимание на укрепление здоровья, а не просто на борьбу с болезнями;
  36. расширил доступ к экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО);
  37. учредил Управление по делам вероисповедания, которое призвано защищать религиозные свободы американцев;
  38. восстановил прозрачность правительства (приказал рассекретить документы, связанные с убийством президента США Джона Кеннеди и преподобного доктора Мартина Лютера Кинга);
  39. повысил стандарты для правоохранительных органов;
  40. возвращает закон и порядок в американские города (восстановлена смертная казнь за тяжкие федеральные преступления; призвал конгресс принять законопроект о борьбе с преступностью, который который ужесточает наказание рецидивистов и одновременно усиливает защиту сотрудников полиции, чтобы они спокойно могли выполнять свою работу, не опасаясь последствий);
  41. Трамп реформировал федеральную систему реагирования на стихийные бедствия;
  42. расправился с так называемыми "городами-убежищами";
  43. откатил назад попытки Байдена ввести обязательные бумажные трубочки;
  44. поручил министру финансов прекратить выпуск пенни, стоимость которого составляет 3,69 цента;
  45. прекратил утверждение обременительной для Нью-Йорка схемы "ценообразования в условиях перегруженности дорог";
  46. заставил Вашингтон очистить лагеря бездомных;
  47. прекращает "удушающую хватку Китая над Панамским Уралом, стремясь вернуть его под законное владение США;
  48. приостановил внедрение обременительных требований к отчетности, которые обременяют малый бизнес ненужной бюрократической волокитой.

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Соединенные Штаты АмерикиДональд Трамп