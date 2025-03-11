Трамп 50 дней на должности президента: Белый дом назвал список достижений

Президент США Дональд Трамп по состоянию на вечер, 10 марта (в Штатах до сих пор понедельник), пребывает в должности главы государства 50 дней. Также под его руководством уже есть 50 побед.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Белого дома в соцсети Х.
"Сегодня президент Дональд Дж. Трамп отмечает 50 дней своего пребывания у власти, и он уже зарекомендовал себя как самый влиятельный президент нашего времени. Победы не прекращаются — и президент Трамп только начинает", - говорится в сообщении.
Также Белый дом привел список 50 побед американского народа под руководством Трампа за первые 50 дней. В частности, он:
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