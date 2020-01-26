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Трамп в 2018 году говорил о зависимости Украины от помощи США, - AP

Новости » Политика     26.01.2020 - 09:34
Трамп в 2018 году говорил о зависимости Украины от помощи США, - AP
Фото: Дональд Трамп (Mark Wilson/Getty Images)

Трамп размышлял, как долго бы продержалась Украины в противостоянии с РФ без помощи США

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп на закрытой встрече со своими сторонниками в 2018 году говорил о зависимости Украины от военной помощи Вашингтона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Associated Press, в распоряжении которого оказалась аудиозапись встречи.

На записи, которая якобы была сделана во время встречи, зафиксирован голос, похожий на голос Трампа. Президент США размышлял со сторонниками, как долго Украина могла бы продержаться в борьбе с Россией без поддержки Вашингтона.

Кроме того, журналисты AP утверждают, что на встрече присутствовали бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман, которые выполняли в Украине поручения личного адвоката президента США Руди Джулиани. Трамп неоднократно отрицал знакомство с Парнасом и заявлял, что никогда в жизни с ним не общался.

Напомним, ранее сообщалось, что на выложенной в сети аудиозаписи встречи Трампа со сторонниками зафиксировано, как американский президент требует добиться увольнения экс-посла США в Украине Мари Йованович. Разговор состоялся весной 2018 года.

Также РБК-Украина писало, что в Белом доме обнародовали документы по задержке военной помощи Украине администрацией Трампа. В документах говорится, что подготовка к замораживанию помощи Украины шла еще до разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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