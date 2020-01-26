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Трамп у 2018 році говорив про залежність України від допомоги США, - AP

Новини » Політика     26.01.2020 - 09:34
Трамп у 2018 році говорив про залежність України від допомоги США, - AP
Фото: Дональд Трамп (Mark Wilson/Getty Images)

Трамп розмірковував, як довго б протрималася України в протистоянні з РФ без допомоги США

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп на закритій зустрічі зі своїми прибічниками у 2018 році говорив про залежність України від військової допомоги Вашингтону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Associated Press, в розпорядженні якого опинився аудіозапис зустрічі.

На записі, який нібито було зроблено під час зустрічі, зафіксовано голос, схожий на голос Трампа. Президент США розмірковував з прибічниками, як довго України могла б протриматися в боротьбі з Росією без підтримки Вашингтону.

Крім того, журналісти AP стверджують, що на зустрічі були присутні бізнесмени Лев Парнас та Ігор Фруман, які виконували в Україні доручення особистого адвоката президента США Руді Джуліані. Трамп неоднократно заперечував знайомство з Парнасом і заявляв, що ніколи в житті з ним не спілкувався.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на викладеному в мережі аудіозаписі зустрічі Трампа з прибічниками зафіксовано, як американський президент вимагає домогтися звільнення екс-посла США в Україні Марі Йованович. Розмова відбулася навесні 2018 року.

Також РБК-Україна писало, що у Білому домі оприлюднили документи щодо затримки військової допомоги Україні адміністрацією Трампа. У документах йдеться, що підготовка до замороження допомоги України йшла ще до розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

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