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Трамп пойдет на уступки Китаю ради торговой сделки, - FT

Новости » Политика    01.05.2019 - 09:49
Трамп пойдет на уступки Китаю ради торговой сделки, - FT
Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Трамп откажется от требования прекратить кибершпионаж

Президент США Дональд Трамп пойдет на уступки Китаю ради заключения торговой сделки. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет The Financial Times.

Сообщается, что Трамп готов отказаться от требования прекратить попытки кибершпионажа со стороны Китая. FT пишет, что, таким образом, президент США смягчил позицию своей администрации по вторжению Китая в американские коммерческие сети. Источники утверждают, что Вашингтон примет смягченный вариант договора в качестве альтернативы.

Другие источники утверждают, что Трамп отказался от многих требований ради заключения сделки.

Напомним, ранее Трамп сообщил о скорой встрече в Белом доме с главой КНР Си Цзиньпином. Ожидается, что на встрече в Вашингтоне стороны положат конец торговой войне.

До этого Трамп рассчитывал, что торговое соглашение с Китаем будет подписано до конца апреля.

Отметим, торговая война к июлю 2018 года привела к тому, что Китай и США наложили торговые пошлины на товары на сумму, которая составила 68 млрд долларов. В августе они ввели дополнительные пошлины на 16 млрд долларов с каждой стороны.

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