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Трамп отреагировал на ситуацию в Венесуэле и пригрозил санкциями Кубе

Новости » Политика    01.05.2019 - 01:04
Трамп отреагировал на ситуацию в Венесуэле и пригрозил санкциями Кубе
Фото: столкновения в Венесуэле (из открытых источников)

Американский президент "очень внимательно" следит за ситуацией

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отреагировал на столкновения, которые произошли во время акций протеста в Венесуэле. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Трампа в Twitter.

Как написал американский президент, он "очень внимательно" следит за ситуацией, которая разворачивается в Венесуэле. Трамп добавил, что США поддерживают венесуэльских протестующих.

"Я очень внимательно слежу за ситуацией в Венесуэле. Соединенные Штаты остаются с народом Венесуэлы и их свободой!", - заявил он.

Трамп отреагировал на ситуацию в Венесуэле и пригрозил санкциями Кубе

Кроме того, Трамп заявил, что Соединенные Штаты введут санкции "высокого уровня" против Кубы из-за участия кубинских правоохранительных органов в столкновениях в Венесуэле.

"Если кубинские военные и полицейские не прекратят военную и другие операции по свержению конституционного строя в Венесуэле, то будут введены санкции высшего уровня против острова Куба", - подчеркнул он.

Трамп отреагировал на ситуацию в Венесуэле и пригрозил санкциями Кубе

Трамп отреагировал на ситуацию в Венесуэле и пригрозил санкциями Кубе

Напомним, 30 апреля часть военных Венесуэлы поддержали лидера оппозиции Хуана Гуайдо в свержении президента Николаса Мадуро. Тысячи людей вышли на акции протеста в столице Каракасе и других городах страны.

Отметим, что протесты в Венесуэле переросли в противостояние между правительственными силами и военными, перешедшими на сторону протестующих. По последним данным, в ходе столкновений пострадали полсотни людей.

Кроме того, действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал к народной мобилизации для того, чтобы не допустить осуществления государственного переворота в стране. Как заявил Мадуро, командующие всех сил страны продемонстрировали "свою лояльность народу, конституции и родине".

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