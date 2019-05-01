Трамп піде на поступки Китаю заради торгової угоди, - FT

Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Трамп відмовиться від вимоги припинити кібершпіонаж

Президент США Дональд Трамп піде на поступки Китаю заради укладення торгової угоди. Про це з посиланням на обізнані джерела пише The Financial Times.

Повідомляється, що Трамп готовий відмовитися від вимоги припинити спроби кібершпіонажу з боку Китаю. FT пише, що, таким чином, президент США пом'якшив позицію своєї адміністрації щодо вторгнення Китаю в американські комерційні мережі. Джерела стверджують, що Вашингтон прийме пом'якшений варіант договору в якості альтернативи.

Інші джерела стверджують, що Трамп відмовився від багатьох вимог заради укладання угоди.

Нагадаємо, раніше Трамп анонсував устріч в Білому домі з головою КНР Сі Цзіньпіном. Очікується, що на зустрічі у Вашингтоні сторони покладуть кінець торговій війні.

До цього Трамп розраховував, що торгову угоду з Китаєм буде підписано до кінця квітня.

Зазначимо, торгова війна до липня 2018 року призвела до того, що Китай і США наклали торгові мита на товари на суму, яка склала 68 млрд доларів. У серпні вони ввели додаткові мита на 16 млрд доларів з кожної сторони.