У трагедії з фунікулером у Лісабоні загинув українець, - МЗС

"За інформацією посольства України в Португалії, у катастрофі фунікулера в Лісабоні, на жаль, загинув один громадянин України, 1971 року народження. Українські дипломати поінформували родичів загиблого та висловили співчуття", - розповіли у відомстві.

Там уточнили, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга доручив посольству надати родичам загиблого всю необхідну консульську допомогу.