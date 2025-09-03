У Лісабоні розбився туристичний фунікулер, загинули 15 людей
У Лісабоні зійшов з рейок популярний туристичний фунікулер "Глорія" (Elevador the Gloria). Загинули 15 людей, щонайменше 25 зазнали поранень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Portugal.
Фунікулер Elevador the Gloria/The Gloria Funicular, що з’єднує площу Реставраторів із садом Сан-Педру-де-Алькантара в Лісабоні, на великій швидкості зійшов з рейок, врізався в одну з будівель та перекинувся.
За даними поліції, внаслідок аварії загинули 15, ще як мінімум 25 зазнали поранень. Щонайменше п’ятеро постраждалих перебувають у тяжкому стані, серед них є трирічний хлопчик, але його стан не тяжкий.
Фото: наслідки аварії фунікулера "Глорія" (cnnportugal.iol.pt)
"Лісабон у траурі… Це трагедія, якої ніколи раніше не було в нашому місті. Настав час діяти й допомагати. Я дякую всім за реакцію за лічені хвилини. Єдине, що можу сказати - це дуже трагічний день", - сказав мер Лісабона Карлуш Моедаш.
У місті оголошено триденний траур.
Фунікулер Elevador the Gloria розрахований на перевезення 43 людей та є однією з візитних карток столиці Португалії й популярною туристичною пам'яткою.
З’єднані одним тросом два вагони курсують паралельно вгору і вниз по пагорбу на кількасот метрів і перевозять до 3 млн пасажирів на рік.
