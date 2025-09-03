ua en ru
Чт, 04 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Лісабоні розбився туристичний фунікулер, загинули 15 людей

Лісабон, Середа 03 вересня 2025 23:37
UA EN RU
У Лісабоні розбився туристичний фунікулер, загинули 15 людей Фото: фунікулер "Глорія" (Elevador the Gloria) у Лісабоні (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Лісабоні зійшов з рейок популярний туристичний фунікулер "Глорія" (Elevador the Gloria). Загинули 15 людей, щонайменше 25 зазнали поранень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Portugal.

Фунікулер Elevador the Gloria/The Gloria Funicular, що з’єднує площу Реставраторів із садом Сан-Педру-де-Алькантара в Лісабоні, на великій швидкості зійшов з рейок, врізався в одну з будівель та перекинувся.

За даними поліції, внаслідок аварії загинули 15, ще як мінімум 25 зазнали поранень. Щонайменше п’ятеро постраждалих перебувають у тяжкому стані, серед них є трирічний хлопчик, але його стан не тяжкий.

У Лісабоні розбився туристичний фунікулер, загинули 15 людейФото: наслідки аварії фунікулера "Глорія" (cnnportugal.iol.pt)

"Лісабон у траурі… Це трагедія, якої ніколи раніше не було в нашому місті. Настав час діяти й допомагати. Я дякую всім за реакцію за лічені хвилини. Єдине, що можу сказати - це дуже трагічний день", - сказав мер Лісабона Карлуш Моедаш.

У місті оголошено триденний траур.

Фунікулер Elevador the Gloria розрахований на перевезення 43 людей та є однією з візитних карток столиці Португалії й популярною туристичною пам'яткою.

З’єднані одним тросом два вагони курсують паралельно вгору і вниз по пагорбу на кількасот метрів і перевозять до 3 млн пасажирів на рік.

Аварії та інциденти у світі

У липні біля узбережжя Балі затонув пором, на якому перебували понад 60 людей. Врятувати змогли лише два десятки пасажирів.

У червні в бразильському місті Прая-Гранде спалахнула пожежа на борту повітряної кулі. На борту перебувала 21 людина, восьмеро з них загинули.

А в Індії зазнав катастрофи пасажирський літак авіакомпанії Air India, що виконував рейс з міста Ахмедабаддо до Лондона. Загинули 260 людей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Португалия Лиссабон
Новини
У пошуках миру? Що говорять Зеленський, Путін і Трамп про закінчення війни в Україні
У пошуках миру? Що говорять Зеленський, Путін і Трамп про закінчення війни в Україні
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії