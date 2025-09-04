RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

В трагедии с фуникулером в Лиссабоне погиб украинец, - МИД

Иллюстративное фото: в Лиссабоне произошла авария фуникулера (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Милан Лелич

Во время аварии фуникулера в Лиссабоне погиб гражданин Украины. Его родственников уже проинформировали.

Об этом РБК-Украина сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

"По информации посольства Украины в Португалии, в крушении фуникулера в Лиссабоне, к сожалению, погиб один гражданин Украины, 1971 года рождения. Украинские дипломаты проинформировали родственников погибшего и выразили соболезнования", - рассказали в ведомстве. 

Там уточнили, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поручил посольству предоставить родственникам погибшего всю необходимую консульскую помощь. 

Трагедия в Лиссабоне

Напомним, вчера, 3 сентября, в Лиссабоне сошел с рельсов популярный среди туристов фуникулер "Глория". В результате этого погибли 15 человек. Еще по меньшей мере 25 получили ранения.

Фуникулер сошел с рельсов на большой скорости, врезался в здание и перевернулся.

Фуникулер Elevador da Glória считается одной из знаковых достопримечательностей Лиссабона и любимым объектом туристов. Его вагоны рассчитаны на 43 пассажиров, а ежегодный пассажиропоток достигает примерно 3 миллионов человек.

Мэр Лиссабона Карлуш Моэдаш назвал такой инцидент трагедией, которой никогда ранее еще не было в городе.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПортугалияЛиссабон