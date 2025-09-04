В трагедии с фуникулером в Лиссабоне погиб украинец, - МИД

Трагедия в Лиссабоне

Напомним, вчера, 3 сентября, в Лиссабоне сошел с рельсов популярный среди туристов фуникулер "Глория". В результате этого погибли 15 человек. Еще по меньшей мере 25 получили ранения.

Фуникулер сошел с рельсов на большой скорости, врезался в здание и перевернулся.

Фуникулер Elevador da Glória считается одной из знаковых достопримечательностей Лиссабона и любимым объектом туристов. Его вагоны рассчитаны на 43 пассажиров, а ежегодный пассажиропоток достигает примерно 3 миллионов человек.

Мэр Лиссабона Карлуш Моэдаш назвал такой инцидент трагедией, которой никогда ранее еще не было в городе.