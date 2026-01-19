Трагедія серед білого дня: у Харкові під час катання з гірки загинула 70-річна жінка

Що відомо про обставини загибелі жінки у Харкові

Українцям розповіли, що в неділю (18 січня) до поліції близько 14:00 надійшло повідомлення про виявлення жінки без ознак життя в Немишлянському районі міста Харкова.

Уточнюється, що тіло знаходилося на снігу, тоді як неподалік було виявлено тюбінг.

"На місце події виїжджала слідчо-оперативна група відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2", - повідомили правоохоронці.

Зазначається, що спеціалісти при цьому:

провели огляд місця події;

опитали свідків;

встановили особу загиблої.

Нею виявилася 70-річна жінка.

Згідно з висновком судово-медичного експерта, під час первинного огляду тіла видимих тілесних ушкоджень виявлено не було.

"Попередньо встановлено, що жінка отримала несумісні з життям травми під час катання з гірки", - поділились у поліції й додали, що "жінка загинула від отриманих травм на місці події до приїзду швидкої".

Отже, наразі поліцейські з'ясовують всі обставини загибелі жінки.

"Слідчим відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок", - підсумували у прес-службі правоохоронців.

Публікація поліції (скриншот: facebook.com/police.kharkov)