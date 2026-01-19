Трагедия среди белого дня: в Харькове во время катания с горки погибла 70-летняя женщина

В Харькове 70-летняя женщина получила, по предварительной информации, несовместимые с жизнью травмы во время катания с горки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области в Facebook.
Украинцам рассказали, что в воскресенье (18 января) в полицию около 14:00 поступило сообщение об обнаружении женщины без признаков жизни в Немышлянском районе города Харькова.
Уточняется, что тело находилось на снегу, тогда как неподалеку был обнаружен тюбинг.
"На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции №2 Харьковского районного управления полиции №2", - сообщили правоохранители.
Отмечается, что специалисты при этом:
Ею оказалась 70-летняя женщина.
Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, во время первичного осмотра тела видимых телесных повреждений обнаружено не было.
"Предварительно установлено, что женщина получила несовместимые с жизнью травмы во время катания с горки", - поделились в полиции и добавили, что "женщина погибла от полученных травм на месте происшествия до приезда скорой".
Следовательно, сейчас полицейские выясняют все обстоятельства гибели женщины.
"Следователем сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай", - подытожили в пресс-службе правоохранителей.
Напомним, ранее мы рассказывали про 5 зимних развлечений, которые могут навредить детям.
Между тем начальница Управления медицинского обеспечения ГСЧС Украины Наталья Яшан сообщила, что низкие температуры могут привести к переохлаждению и даже обморожению.
Кроме того, она рассказала, как уберечь здоровье во время сильных холодов, как правильно оказать при необходимости первую помощь и сколько времени можно находиться на улице в мороз.
Читайте также о забытых развлечениях наших предков - как украинцы отдыхали зимой сто лет назад.