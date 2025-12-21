Трагедія на Сенi: автомобіль з людьми впав у річку, двоє загиблих

Особи постраждалих наразі не підтверджені, вони перебували всередині автомобіля на Алеї Еклюз, поруч із берегом Сени. Автомобіль був припаркований близько 3:30 ранку за місцевим часом.

О 4:10 ранку авто раптово скотилося вперед, врізалося у сарай нижче берега і впало в річку. Пасажир телефонував у служби екстреної допомоги, повідомляючи, що не може вибратися.

Пожежники прибули швидко, однак врятувати людей не вдалося.

Водолази паризької пожежної бригади (BSPP) витягли двох постраждалих, у яких вже настала зупинка серця. Смерть констатували близько 5:00 ранку.

Цей інцидент став одним із кількох нещасних випадків на річці Сенa, де автомобілі випадково опинялися у воді через погане паркування або технічні проблеми.

Прокуратура Нантера проводить розслідування, щоб встановити причини падіння машини.