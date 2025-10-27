Трагедія у Південнокитайському морі: корабель затонув, доля двох моряків невідома

Корабельна аварія сталася 25 жовтня 2025 року о 20:00 за сингапурським часом у водах біля Гуанчжоу, Китай. Там сталося зіткнення між контейнеровозом під прапором Сінгапуру WAN HAI A17 та китайським судном HAI LI 5.

Після інциденту китайське судно затонуло. На борту Hai Li 5 перебувало 15 членів екіпажу. За офіційною інформацією, двоє з них досі вважаються зниклими безвісти, тоді як решту вдалося врятувати.

Що ж стосується судна WAN HAI A17, що належить компанії Wan Hai Lines Ltd., то його екіпаж що складається з 23 осіб, не постраждав, і саме воно не зазнало суттєвих пошкоджень.

Наразі влада Китаю проводить рятувально-пошукову операцію, у якій задіяно кілька кораблів берегової охорони та гелікоптери. Причини зіткнення встановлюють - попередньо розглядаються версії помилки навігації або технічної несправності.

Судно WAN HAI A17 тимчасово перебуває в порту для сприяння розслідуванню.

Китайські ЗМІ повідомляють, що район події тимчасово закрито для судноплавства, а розслідуванням інциденту займаються представники морської адміністрації та прокуратури провінції Гуандун.