Головна » Новини » Надзвичайні події

Біля узбережжя Болгарії затонуло українське судно: екіпаж вдалося врятувати

Вівторок 14 жовтня 2025 00:30
Біля узбережжя Болгарії затонуло українське судно: екіпаж вдалося врятувати Ілюстративне фото: на судні було 10 українських моряків, усіх їх евакуювали (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У неділю, 12 жовтня, у Чорному морі біля берегів Болгарії затонуло українське вантажне судно. Рятувальники з трьох країн евакуювали весь екіпаж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Maritime.

Як пише видання, інцидент стався приблизно за 140 морських миль на схід від міста Варна.

Приблизно о 13:00 екіпаж судна EILEEN, який налічував 10 українських моряків, подав сигнал лиха. З'ясувалося, що в корпусі виникла пробоїна, через що судно швидко почало набирати воду.

Для порятунку екіпажу було залучено сили одразу трьох країн: болгарський прикордонний катер, румунське судно, турецьке допоміжне судно і вертоліт ВМС Болгарії.

Першими українських моряків виявив екіпаж турецького судна MURAT ILHAN, яке перебувало поруч із газовим родовищем "Сакар'я". Вони виявили два рятувальні плоти, в яких були всі десять членів екіпажу. Людей підняли на борт - усі вони живі, а їхній стан оцінюють як задовільний.

За попередньою інформацією, судно EILEEN, яке належить українській компанії, було збудовано понад 30 років тому.

Протягом 2025 року його вже тричі зупиняли для технічних перевірок у різних портах. Остання інспекція в Ізмаїлі виявила низку неполадок. Зараз фахівці з'ясовують точні причини аварії.

Інші інциденти

Нагадаємо, наприкінці серпня 2025 року росіяни вразили середній розвідувальний корабель ВМС України "Сімферополь". Унаслідок ворожої атаки один член екіпажу загинув, ще кількох людей було поранено.

Також ми писали, що в травні біля узбережжя Індії затонув контейнеровоз. Серед членів екіпажу були українці.

Румунія Болгарія Туреччина чорное море Корабельна аварія
