Трагедия в Южнокитайском море: корабль затонул, судьба двух моряков неизвестна

Кораблекрушение произошло 25 октября 2025 года в 20:00 по сингапурскому времени в водах возле Гуанчжоу, Китай. Там произошло столкновение между контейнеровозом под флагом Сингапура WAN HAI A17 и китайским судном HAI LI 5.

После инцидента китайское судно затонуло. На борту Hai Li 5 находилось 15 членов экипажа. По официальной информации, двое из них до сих пор считаются пропавшими без вести, тогда как остальных удалось спасти.

Что же касается судна WAN HAI A17, принадлежащего компании Wan Hai Lines Ltd., то его экипаж, состоящий из 23 человек, не пострадал, и само оно не получило существенных повреждений.

Сейчас власти Китая проводят спасательно-поисковую операцию, в которой задействовано несколько кораблей береговой охраны и вертолеты. Причины столкновения устанавливают - предварительно рассматриваются версии ошибки навигации или технической неисправности.

Судно WAN HAI A17 временно находится в порту для содействия расследованию.

Китайские СМИ сообщают, что район происшествия временно закрыт для судоходства, а расследованием инцидента занимаются представители морской администрации и прокуратуры провинции Гуандун.