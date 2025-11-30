Трагедія в Конго: на озері перекинулось судно із 200 людьми, вже знайдені десятки тіл

Як повідомлялось, біля північного узбережжя Мозамбіку перекинувся та затонув пором. Внаслідок катастрофи, за даними місцевої влади, загинула щонайменше 91 людина.

Ще ми писали, що на пляжі півдня Італії було знайдено тіла людей, що загинули в результаті корабельної аварії. Човен, який, імовірно, перевозив біженців з Ірану, Пакистану та Афганістану, врізався в скелі біля узбережжя Калабрії на півдні Італії.