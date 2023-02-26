Біженці потрапили в корабельну аварію. На пляжі півдня Італії знайшли десятки тіл

Сьогодні, 26 лютого, на пляжі півдня Італії було знайдено тіла людей, що загинули в результаті корабельної аварія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Човен, який, імовірно, перевозив біженців з Ірану, Пакистану та Афганістану, врізався в скелі біля узбережжя Калабрії на півдні Італії .

Щонайменше 43 людини, у тому числі новонароджена дитина, загинули внаслідок аварії корабля, коли вони намагалися висадитися на пляж у бурхливому морі.

İtalya'da göçmen teknesi battı: 30 ölü



İtalya açıklarında, içerisinde 100’den fazla kaçak göçmenin bulunduğu tekne battı. Crotone eyaletinde yer alan sahil beldesi Steccato di Cutro kıyılarında en az 30 göçmenin cansız bedenine ulaşılırken, 50’ye yakın göçmenin kurtarıldığı pic.twitter.com/RfK2N1seTB — Efe kız (@NerminSekin1) February 26, 2023

Пожежна служба Італії повідомила, що 28 тіл було знайдено рано вранці, багато з яких, викинуло на туристичний пляж поблизу Стеккато-ді-Кутро, а інших знайшли в морі.

Повідомляється, що на борту човна перебували близько 120 осіб, перш ніж він врізався в скелі. Наразі вдалося врятувати вісімдесят осіб.