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Біженці потрапили в корабельну аварію. На пляжі півдня Італії знайшли десятки тіл

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Італія, Неділя 26 лютого 2023 15:54
Біженці потрапили в корабельну аварію. На пляжі півдня Італії знайшли десятки тіл Фото: десятки тіл знайшли на пляжі півдня Італії (twitter.com VoiceAllahabad)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 26 лютого, на пляжі півдня Італії було знайдено тіла людей, що загинули в результаті корабельної аварія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Човен, який, імовірно, перевозив біженців з Ірану, Пакистану та Афганістану, врізався в скелі біля узбережжя Калабрії на півдні Італії.

Щонайменше 43 людини, у тому числі новонароджена дитина, загинули внаслідок аварії корабля, коли вони намагалися висадитися на пляж у бурхливому морі.

Пожежна служба Італії повідомила, що 28 тіл було знайдено рано вранці, багато з яких, викинуло на туристичний пляж поблизу Стеккато-ді-Кутро, а інших знайшли в морі.

Повідомляється, що на борту човна перебували близько 120 осіб, перш ніж він врізався в скелі. Наразі вдалося врятувати вісімдесят осіб.

"Це те, чого б ніколи не хотілося бачити. Море продовжує повертати тіла. Серед постраждалих є жінки та діти", - заявив мер Кутро Антоніо Черазо.

Нагадаємо, в грудні попри всі заборони в Італії висадилися 500 мігрантів з Північної Африки.

Ситуація з нелегальною міграцією продовжує залишатися серйозною не тільки в Італії. Так, поліція Греції врятувала групу з 92 нелегальних мігрантів, які були виявлені оголеними, а деякі ще й із травмами неподалік кордону з Туреччиною.

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Італія Корабельна аварія
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