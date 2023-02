Біженці потрапили в корабельну аварію. На пляжі півдня Італії знайшли десятки тіл

Човен, який, імовірно, перевозив біженців з Ірану, Пакистану та Афганістану, врізався в скелі біля узбережжя Калабрії на півдні Італії .

Щонайменше 43 людини, у тому числі новонароджена дитина, загинули внаслідок аварії корабля, коли вони намагалися висадитися на пляж у бурхливому морі.

Пожежна служба Італії повідомила, що 28 тіл було знайдено рано вранці, багато з яких, викинуло на туристичний пляж поблизу Стеккато-ді-Кутро, а інших знайшли в морі.

Повідомляється, що на борту човна перебували близько 120 осіб, перш ніж він врізався в скелі. Наразі вдалося врятувати вісімдесят осіб.

A #boat carrying 250 #migrants from #Iran, #Afghanistan and #Pakistan has #crashed off the coast of #Italy, killing at least 33 people.



The boat crashed off the coast of #Crotone in the #Italian region of #Calabria, sailing from #Turkey. pic.twitter.com/mQUQA7DXlg