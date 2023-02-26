Біженці потрапили в корабельну аварію. На пляжі півдня Італії знайшли десятки тіл
Сьогодні, 26 лютого, на пляжі півдня Італії було знайдено тіла людей, що загинули в результаті корабельної аварія.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Човен, який, імовірно, перевозив біженців з Ірану, Пакистану та Афганістану, врізався в скелі біля узбережжя Калабрії на півдні Італії.
Щонайменше 43 людини, у тому числі новонароджена дитина, загинули внаслідок аварії корабля, коли вони намагалися висадитися на пляж у бурхливому морі.
İtalya'da göçmen teknesi battı: 30 ölü— Efe kız (@NerminSekin1) February 26, 2023
İtalya açıklarında, içerisinde 100’den fazla kaçak göçmenin bulunduğu tekne battı. Crotone eyaletinde yer alan sahil beldesi Steccato di Cutro kıyılarında en az 30 göçmenin cansız bedenine ulaşılırken, 50’ye yakın göçmenin kurtarıldığı pic.twitter.com/RfK2N1seTB
Пожежна служба Італії повідомила, що 28 тіл було знайдено рано вранці, багато з яких, викинуло на туристичний пляж поблизу Стеккато-ді-Кутро, а інших знайшли в морі.
Повідомляється, що на борту човна перебували близько 120 осіб, перш ніж він врізався в скелі. Наразі вдалося врятувати вісімдесят осіб.
A #boat carrying 250 #migrants from #Iran, #Afghanistan and #Pakistan has #crashed off the coast of #Italy, killing at least 33 people.— Prayagraj District (@VoiceAllahabad) February 26, 2023
The boat crashed off the coast of #Crotone in the #Italian region of #Calabria, sailing from #Turkey. pic.twitter.com/mQUQA7DXlg
"Це те, чого б ніколи не хотілося бачити. Море продовжує повертати тіла. Серед постраждалих є жінки та діти", - заявив мер Кутро Антоніо Черазо.
Нагадаємо, в грудні попри всі заборони в Італії висадилися 500 мігрантів з Північної Африки.
Ситуація з нелегальною міграцією продовжує залишатися серйозною не тільки в Італії. Так, поліція Греції врятувала групу з 92 нелегальних мігрантів, які були виявлені оголеними, а деякі ще й із травмами неподалік кордону з Туреччиною.
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