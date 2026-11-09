UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Мирні переговори Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні

Трагедія в Комишувасі: з-під завалів вже витягли 55 тіл людей

13:18 09.11.2026 Пн
1 хв
aimg Олена Чупровська
Фото: загиблих у Комишувасі ідентифікують (Getty Images)

Рятувальники вже дістали 55 тіл з-під завалів у Комишувасі після авіаудару. Особи 30 загиблих поліція вже встановила.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Національної поліції України.

Ідентифікацією загиблих займаються поліцейські центру розшуку осіб, безвісти зниклих за особливих обставин.

Рятувальним роботам заважають російські дрони. Вони постійно атакують силовиків і техніку, яка працює на місці.

Поліцейські антидронових загонів прикривають локацію вогнем. Роботи тривають.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, кількість загиблих у Комишувасі зросла до 40 людей, а ще понад 30 можуть бути під завалами.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що росіяни випустили дев'ять авіабомб: спершу по людях, які прийшли по гуманітарну допомогу, а потім по рятувальниках і поліцейських.

Також РБК-Україна писало, що 58 людей вважалися зниклими безвісти після удару.

Начальник Запорізької ОВА Михайло Семікін назвав його наймасовішим за кількістю загиблих в області за майже п'ять років повномасштабної війни.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Запорізька областьВибух