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Авіаудар по Комишувасі. 40 людей загинули, понад 30 - під завалами

16:03 04.11.2026 Ср
2 хв
aimg Олена Бджола
Авіаудар по Комишувасі. 40 людей загинули, понад 30 - під завалами Фото: знищена російським авіаударом школа у Комишувасі (t.me/V_Zelenskiy_official)
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У Комишувасі Запорізької області продовжується пошуково-рятувальна операція після масованого російського авіаудару 2 листопада. Кількість загиблих збільшилася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram президента України Володимира Зеленського.

Трагедія у Комишувасі

Зеленський заявив, що вже третю добу тривають пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару по школі в селищі Комишуваха Запорізької області.

"Девʼять авіабомб випустили росіяни. Спочатку вдарили по людях, які прийшли отримати гуманітарну допомогу, а потім по рятувальниках і поліцейських, які прибули на місце", - нагадав він.

Операція проходить під постійною загрозою нових російських ударів.

"Станом на зараз відомо про 40 загиблих. Деякі тіла, на жаль, поки не вдалось ідентифікувати. Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Ще понад 30 людей можуть залишатися під завалами", - уточнив Зеленський.

Авіаудар по Комишувасі. 40 людей загинули, понад 30 - під заваламиАвіаудар по Комишувасі. 40 людей загинули, понад 30 - під заваламиАвіаудар по Комишувасі. 40 людей загинули, понад 30 - під завалами

Фото: знищена через авіаудар РФ школа у Комишувасі (t.me/V_Zelenskiy_official)

Реакція світу

Зеленський зауважив, що дуже мало реакції світу на цю "божевільну атаку".

"Але вона, як і тисячі й тисячі інших воєнних злочинів, які Росія вчинила проти України та українців, вимагає сильної реакції. Зло завжди йде далі, якщо лишається без відповіді", - зазначив він.

Президент розраховує на реакцію світу - актуальну підтримку України з ППО.

Раніше РБК-Україна писало, що у Комишувасі Запорізької області кількість загиблих внаслідок російського удару в понеділок, 2 листопада, зросла до 37 людей.

Нагадаємо, Росія двічі вдарила авіабомбами по Комишувасі. Під атаку потрапили школа, де роздавали гуманітарну допомогу, а також укриття.

Крім того, 3 листопада повідомлялося, що зниклими безвісти у Комишувасі вважаються 58 людей.

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Володимир Зеленський Запорізька область Війна Росії проти України
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